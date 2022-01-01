Как много пройдено дорог

ЯНВАРЬ

Госпиталь на базе Норильской городской больницы № 2 стал лауреатом региональной премии общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души». Премия ежегодно присуждается жителям и организациям края, чья профессиональная, творческая, жизненная позиции созвучны темам творчества и гражданской позиции Владимира Высоцкого.

ФЕВРАЛЬ

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярский край, администрация Норильска и «Норникель» скрепили подписями намерения сделать город ещё более комфортным и привлекательным. Согласованные и подписанные 20 февраля в правительстве РФ документы в итоге дали Норильску на развитие более 120 млрд рублей.

АПРЕЛЬ

На стратегической сессии «Норильск–2035. Трансформация», которая прошла в Норильском государственном индустриальном институте, был определён вектор грядущих перемен для Норильского промышленного района на ближайшее десятилетие.

МАЙ

7 мая первый рейс из Челябинска в Норильск совершил самолёт Sukhoi Superjet 100. Это среднемагистральный лайнер российского производства для региональных авиаперелётов. В Норильск на нём прибыли 47 человек, а улетели — 100.

В столице Таймыра прошёл V Международный турнир по кёрлингу Arctic Cup, который, по оценкам специалистов, стал одним из самых авторитетных турниров сезона в мировом кёрлинге. Яркая церемония открытия не оставила равнодушными иностранных гостей. Не менее зрелищными были сами соревнования, по итогу которых российским спортсменам удалось завоевать серебро и бронзу.

ИЮЛЬ

Первому дому Норильска исполнилось 100 лет. В 1921 году геологи экспедиции Урванцева положили здесь, у подножия Норильских гор, первый лиственничный венец своего будущего жилища. Они пришли сюда, на край света, и свет окон их дома сделал теплее холодный край.

АВГУСТ

В канун Дня шахтёра председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов по поручению наследницы норильского художника Павла Красноярова передал Музею Норильска пять портретов передовиков производства, созданных в 1960–х годах.

СЕНТЯБРЬ

НГИИ стал Заполярным государственным университетом. Самому северному вузу страны присвоено имя выдающегося российского учёного — минеролога Николая Михайловича Федоровского, работавшего на Норильском комбинате и преподававшего в геологическом техникуме Норильска в 1950–е годы.

ОКТЯБРЬ

Через семь лет беспрецедентной реконструкции Хантайская ГЭС вышла на рекордную мощность. Были заменены все семь турбин. Теперь выработка на каждом гидроагрегате увеличилась на 10 МВт, в целом по станции — на 10%. Руководители обновлённой станции передали символический ключ, знаменующий завершение модернизации, коллегам с Курейской ГЭС.

НОЯБРЬ

Самому молодому и перспективному телеканалу города исполнился год. 16 ноября прошлого года впервые вышел в эфир канал Норильск ТВ. Сейчас Норильск ТВ вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю. На данный момент целевая аудитория канала — около 30 тысяч норильчан.

НОЯБРЬ

Норильский Заполярный театр им. Вл. Маяковского отметил 80–летие. Профессиональный театр был создан в Норильске в 1941 году. Сейчас труппа Заполярной драмы — одна из лучших в Красноярском крае.

ДЕКАБРЬ

Спортхолл «Айка» встретил свой день рождения — ведущей арене спортивной и культурной жизни города исполнился один год. Праздновали с размахом, устроив целый спортивный фестиваль с участием звёзд российского футбола.