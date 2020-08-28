Как правильно выбрать школьный портфель

На что важно обратить внимание – это размер, вес, конструкция рюкзака и безопасность материалов. А маркировка должна информировать о возрасте пользователя.

Главное – это здоровье, поэтому портфель должен быть обязательно снабжён формоустойчивой спинкой, которая плотно прилегает к спине школьника.

Рекомендуемые размеры:

- длина (высота) – 300–360 мм;

- высота передней стенки – 220–260 мм;

- ширина – 60–100 мм;

- длина плечевого ремня – не менее 600–700 мм;

- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) – не менее 35–40 мм.

Допускается увеличение параметров, но не более чем на 30 мм.

Вес пустого рюкзака должен быть не более 700 г для начальных классов и не более килограмма для средней и старшей школы. А со школьными принадлежностями:

1–2-й классы - не более 1,5 кг;

3-4-й классы - не более 2 кг;

5-6-й классы - не более 2,5 кг;

7-8-й классы - не более 3,5 кг;

9-11-й классы - не более 4,0 кг.

Для примерного расчёта оптимального веса заполненного ранца нужно вычислить отношение ранца к весу ребёнка, это примерно 1:10.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует снабдить рюкзак светоотражателями для безопасности ребенка.