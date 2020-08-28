Как правильно выбрать школьный портфель
Как правильно выбрать школьный портфель
Роспотребнадзор, согласно установленным положениям, составил рекомендацию, как правильно выбирать школьный ранец. Специалисты подчеркивают, что рюкзак должен быть не только красивым, но и безопасным для осанки ребенка.
На что важно обратить внимание – это размер, вес, конструкция рюкзака и безопасность материалов. А маркировка должна информировать о возрасте пользователя.
Главное – это здоровье, поэтому портфель должен быть обязательно снабжён формоустойчивой спинкой, которая плотно прилегает к спине школьника.
Рекомендуемые размеры:
- длина (высота) – 300–360 мм;
- высота передней стенки – 220–260 мм;
- ширина – 60–100 мм;
- длина плечевого ремня – не менее 600–700 мм;
- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) – не менее 35–40 мм.
Допускается увеличение параметров, но не более чем на 30 мм.
Вес пустого рюкзака должен быть не более 700 г для начальных классов и не более килограмма для средней и старшей школы. А со школьными принадлежностями:
1–2-й классы - не более 1,5 кг;
3-4-й классы - не более 2 кг;
5-6-й классы - не более 2,5 кг;
7-8-й классы - не более 3,5 кг;
9-11-й классы - не более 4,0 кг.
Для примерного расчёта оптимального веса заполненного ранца нужно вычислить отношение ранца к весу ребёнка, это примерно 1:10.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует снабдить рюкзак светоотражателями для безопасности ребенка.