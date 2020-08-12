Как преображается наш город

Сегодня в городе проходила приёмка кровли по адресу: Ленинский проспект, 45. «Это 13-я по счёту крыша в этом году и 93-я с начала реализации региональной программы», - поделилась Татьяна Петровна.

По техническим данным у этого здания четыре корпуса. Общая площадь кровли составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Стоимость работ по договору 7,6 миллиона рублей. Ремонтные работы выполняла подрядная организация ООО «ПромСтройЗащита».

«Данная организация на хорошем счету. Она всегда выполняет работы с высоким качеством, нет нареканий к работе со стороны приёмной комиссии, МКУ ЖКХ и управляющей компании, которым мы передаём крыши после проведенного ремонта», - рассказала Татьяна Петровна.

На данном объекте был выполнен большой фронт работ - частично заменена стропильная система, полностью заменено кровельное покрытие, выполнено утепление чердачного перекрытия. Кроме того, установлены и утеплены вентканалы, ограждена крыша, по деревянным конструкциям выполнена огнебиозащита.

Но никто не застрахован от проблем, особенно во время ремонта. А в данном случае подрядчики часто сталкиваются с проблемой залития. Если вдруг это произошло, то в рамках договора они обязаны возместить весь ущерб за свой счёт. Но, к счастью, при ремонте на Ленинском, 45, данных казусов не выявлено.

На ближайшие пару лет уже построены большие планы. «На будущий год планов по ремонту крыш немного. В рамках программы до 2021 года там всего их шесть. Потому что сейчас в приоритете - работа по замене лифтов. Программа на 2021-2022 годы ориентирована на эти цели. И вот сейчас мы уже идём на опережение, на данный момент уже принято 222 лифта, которые должны были быть выполнены в 2021 и 2022 годах».

До конца года планируется сдача еще 14 крыш.