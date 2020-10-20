Как происходит уборка общественных территорий в городе

Уборка летняя и зимняя входят в один муниципальный контракт и предполагают очистку от снега зимой (в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря), и мусора – летом (в остальные месяцы). Как рассказал Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска по благоустройству, в рамках контракта подрядчик должен вручную очищать ряд территорий - Бульвар Влюблённых, площадь Памяти Героев, Пушкинский сквер, четыре виадука, восемь переходных лестниц на окраине города, а также участки, выделенные как «белые пятна» на не придомовых территориях, на которых не ведётся механизированная уборка. Сумма контракта на год – около девяти миллионов рублей.

- Это немалые деньги, но и объём работы у подрядчика велик: к 8 утра его сотрудники должны ежедневно убрать зимой 5500 м2, летом – 56 000 м2 Площадь очистки в тёплые месяцы значительно больше, поскольку включены все детские площадки, напомню, только в Центральном районе их 61. Если после 8 утра продолжается пурга или сильный снегопад, то в течение 6 часов с момента их окончания подрядчик должен вновь, на этот раз уже бесплатно, очистить снег, - рассказал он.

Собранный снег складируется, после чего транспорт «Автохозяйства», занятый на механизированной очистке муниципальных объектов, вывозит его. Частота вывоза зависит от количества выпавшего снега: поскольку в последние годы зимы многоснежные, вывоз ежедневный, отмечают в УЖКХ.

Сегодня специалисты разработали муниципальный контракт на следующий год, через месяц он будет размещён на электронной площадке для аукциона по выбору подрядчика.

- Важно успеть вовремя, чтобы уборка велась непрерывно в течение года, в том числе, в новогодние каникулы. Обычно на уборку общественных территорий у горожан жалоб нет, но если вдруг возникнут, обращайтесь в отдел оперативного контроля по телефону 43-70-57, - заключил собеседник.