Как проверяют пароходы

Выездная комиссия осмотрела семь единиц флота на Ангаре. Несколько судов, зашедших в затон между рейсами на профилактику или холодный отстой, проинспектировано в Красноярском судоремонтном центре (осмотры там продолжаются по мере захода флота в залив). Также обследовано шесть теплоходов в Подтёсовской РЭБ и проверено техническое состояние двух самоходных судов Ермолаевской РЭБ.

Техническое состояние осмотренного флота члены комиссии оценили как хорошее. Экипажи этих судов получили высокие оценки.

В настоящее время выездная инспекторская комиссия работает на группе судов Червинской линии. По итогам проверок комиссией составлены акты осмотров, в которых отражены качество организации внутрисудовой жизни, контроля над техническим состоянием судов, содержания судна, соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности, ведения технической документации, отработки действий по судовым тревогам. По окончании навигационного сезона итоги летнего инспектирования флота будут учитываться дефектовочной комиссией при планировании зимнего судоремонта. Кроме того, выставляемые выездной комиссией оценки учитываются и при подведении итогов ежегодного корпоративного конкурса Енисейского пароходства «Лучший экипаж навигации».

Инспекторские комиссии формируются из сотрудников отделов технической эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, управления безопасности судовождения, капитанов, механиков и электромехаников–наставников, инспекторов несамоходного флота Енисейского пароходства, а также специалистов контрольно–ревизионной службы «Норникель — ЕРП».