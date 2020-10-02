МАУ ИЦ «Норильские новости»

Как складывается ситуация с распространением коронавируса в Красноярском каре?

Как складывается ситуация с распространением коронавируса в Красноярском каре?

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Как складывается ситуация с распространением коронавируса в Красноярском каре?

По данным оперштаба, общее число заболевших в регионе составляет 20 117 человек.

Как складывается ситуация с распространением коронавируса в Красноярском каре?

За прошедшие сутки зарегистрировано 116 новых случаев заболевания, что на два больше, чем днём ранее. Лидер по региону Красноярск – 25 человек, далее Канск – 13, на третьем месте Пировский район – 10 случаев. В Норильске же за минувшие сутки зафиксировано два случая заболевания.

Суточный прирост составляет 0,6%. Но общий прирост за сентябрь в регионе уменьшился на 9%. По данным показателям Красноярский край среди сибирских регионов спустился с пятого на шестое место.

По приросту диагнозов за месяц Красноярский край спустился на второе место по Сибири, на первом оказался Кузбасс.

Напомним, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 8 945 новых случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных в Москве – 2 424 случая.

2 октября в 12:33 450
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