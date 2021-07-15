Как тревожен этот путь

Реставрация

Вспоминая историю становления этой музейной ценности, листаем подшивку «Заполярной Правды». Вот что писала наша газета 6 мая 1978 года:

«В 1921 году геологи экспедиции Урванцева положили здесь, у подножия Норильских гор, первый лиственничный венец своего будущего жилища. Они пришли сюда, на край света, и свет оконних дома сделал теплее холодный край.

...Разобрать дом по брёвнышку, раздобыть такую же лиственницу, восстановить детали быта своих предшественников из экспедиций 1920–х годов, разыскать или изготовить предметы, которые промышленность уже не выпускает, найти единственного (!) в Норильске человека, сумевшего сложить обычную русскую печь, неоднократно проконсультироваться с Николаем Николаевичем Урванцевым о многих других «мелочах» — примерно такие проблемы следовало решить в процессе реставрации, за которую взялся в год 60–летия советской власти — год смотра памятников истории и культуры — шефствующий над памятником коллектив. Это было общим делом ветеранов Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции, руководства и общественных организаций.

Первый дом — это не просто памятник истории Норильска, это памятник мужеству первопроходцев. И, как память о них, как наше нескончаемое уважение и преклонение перед их смелостью и целеустремлённостью, всегда будет стоять в центре промышленной площадки комбината домик с мемориальной доской».

«В октябре 1992 года по решению городской администрации Первый дом Норильска был перевезён с Нулевого пикета в центр города. Теперь он, маленький, почти несчастный, стоит на задворках кафе «Цыплята табака» (сейчас там кафе «Поляна» — прим. ред.), — писала «Заполярная Правда» 27 февраля 1993 года, в год 100–летия со дня рождения Н. Н. Урванцева. — По утрам на латунном кресте, вкопанном в метре от дома, раскачиваются ребятишки, пришедшие на экскурсию из детских. К углам дома «прикладываются» собаки. Зачастую дверь открывают случайные прохожие: «Ой, а я думала, здесь магазин!». Остаётся надеяться, что если дом всё–таки пропишется здесь постоянно и станет центром мемориального комплекса, отношение горожан изменится. А сам Первый дом вообще хорошо бы укрыть прозрачным куполом». Причём идея эта продвигалась ещё в начале 1970–х — 15 октября 1974 года «Заполярная Правда» сообщала, что «художники предложили поместить домик в стеклянный шар, установленный на титановой платформе, а внутри дома организовать музей. Архитекторы общественного конструкторского бюро института «Норильскпроект» предложили от разрушающего действия ветра и снега защитить домик–музей с помощью специальной конструкции в виде палатки».

Идентификация

Как мы видим сегодня, куполом реликвию так и не накрыли. Но снова перевезли — дом переехал вслед за музеем, который в начале 2000–х разместился в бывшем кинотеатре им. Ленина на Ленинском проспекте, 14. И, казалось бы, перипетии первого пристанища первых норильчан должны были на этом и закончиться, если не сразу же, так сей- час уж точно — в музейном сквере дому явно хорошо: музейщики его холят и лелеют, ведут за ним постоянное наблюдение, проводят экскурсии для норильчан и гостей города, но...

Из–за того что объект дважды менял дислокацию, при передаче из краевой собственности в муниципальную — на баланс музея, ответственные лица определили его как имущество движимое, а значит, к архитектурному наследию отношения не имеющее. Это, конечно, не мешает музейным специалистам любить и оберегать Первый дом Норильска, но всё же создаёт определённые сложности. Ведь одно дело — отреставрировать музейный экспонат — картину, например, или стол стул. И совсем другое — отремонтировать памятник архитектуры. А дом–путешественник таковым не признан...

Например, в Красноярске создаётся целый музейный квартал деревянных строений начала XX века, в Шушенском есть такие особо охраняемые дома, и на их реконструкцию выделяются большие средства. У нас же — что здание, что деревянная лодка — всё одно. А ведь дом с каждым годом всё больше нуждается в ремонте — например, воробьи очень любят паклю, которая проложена между брёвнами, они её вытаскивают, тем самым нарушая целостность. И музейщиков это очень беспокоит. Единственное, что сегодня они могут делать с этим объектом на законных основаниях — это обрабатывать его противоогневым раствором. В планах — и проведение реставрации, процесс которой осложняет статус движимого имущества. Для выполнения всех мер по сохранению объекта культурного наследия сегодня и в будущем важно, чтобы дом и по документам стал домом...

К счастью, проблема идентификации не помешала Первому дому дожить до преклонного возраста, и также не помешает отпраздновать его юбилей.

Юбилей

100 лет — отличный повод сделать Первый дом Норильска более открытым, показать его значимость. Спрятанный за музеем, он не для всех горожан является ценностью — многие, проходя мимо, не знают, что это тут стоит и зачем. А ведь не мешало бы задуматься, и особенно собачникам, что за фасадом и табличкой сокрыта история, что этот домишко — реликвия.

16 июля в 15.30 в музейном сквере состоится торжественная церемония гашения конверта с изображением Первого дома Норильска, выпущенного к его юбилею Почтой России. Свои подписи и оттиски штемпеля спецгашения на конвертах оставят глава Норильска Дмитрий Карасев, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и представитель Почты России Ольга Волкова. Один из подписанных экземпляров конвертов будет передан в Музей Норильска.

Также церемония даст старт проекту «Юбилеям юбилей», который был признан победителем программы «Мир новых возможностей» и реализуется при поддержке «Норникеля» и городской администрации. Музей подготовил большую просветительскую программу — цикл мероприятий, рассчитанных на разные возрастные группы, по–новому рассказывающих об истории памятника, о первых годах освоения территории будущего Норильска, о жизни и быте первооткрывателей норильских месторождений. Было приобретено специальное оборудование, которое позволит «оживить» этот дом, «оживить» Урванцева, чтобы экскурсант, входя туда, попадал в атмосферу первых открытий, чтобы мог почувствовать себя геологом. Как знак того, что дом живёт и ждёт гостей, впервые за долгие годы в нём будут открыты ставни. А ещё специально на празднование юбилея Первого дома Норильска прибудут туристические группы из других городов — вот он, событийный туризм в действии.

Благодарим за помощь в подготовке статьи директора музея Норильска Наталью Федянину и заместителя директора по научной работе Наталью Бояркину.