Как улучшить работу общественного транспорта в Норильске?

До ноября текущего года предстоит изучить особенности пассажиропотока, определить проблемы и оценить качество обслуживания. По итогам будет составлен перечень краткосрочных и долгосрочных перспектив по изменению маршрутов, размещению остановочных пунктов, корректировке графиков движения автобусов и количества рейсов.

В 2022 году в Норильске начнётся транспортная реформа, которая должна улучшить качество предоставления услуг и условия работы. Также изменения могут коснуться тарифов и способов оплаты проезда. Предполагается, что в ходе реформы исчезнет необходимость "погони" за количеством пассажиров и все усилия будут сосредоточены на качестве обслуживания.

На днях на кухне городских идей АРН норильчане высказали свои пожелания по улучшению транспортной системы, и наиболее важными задачами видятся обновление автобусного парка, актуализация действующих маршрутов и создание новых, возможность отслеживать движение транспорта в реальном времени.

В ближайшее время сбор мнения горожан продолжится. Для этого будет проведён онлайн-опрос. Узнав цели поездок горожан, можно будет составить более точное представление о спросе и способах передвижения горожан и исходя из этого изменить работу общественного транспорта.