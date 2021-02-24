Как улучшить работу общественного транспорта в Норильске?
Как улучшить работу общественного транспорта в Норильске?
Анализ работы общественного транспорта проведёт Агентство развития Норильска при участии городской администрации, что позволит принять необходимые решения по изменению системы пассажирских перевозок.
До ноября текущего года предстоит изучить особенности пассажиропотока, определить проблемы и оценить качество обслуживания. По итогам будет составлен перечень краткосрочных и долгосрочных перспектив по изменению маршрутов, размещению остановочных пунктов, корректировке графиков движения автобусов и количества рейсов.
В 2022 году в Норильске начнётся транспортная реформа, которая должна улучшить качество предоставления услуг и условия работы. Также изменения могут коснуться тарифов и способов оплаты проезда. Предполагается, что в ходе реформы исчезнет необходимость "погони" за количеством пассажиров и все усилия будут сосредоточены на качестве обслуживания.
На днях на кухне городских идей АРН норильчане высказали свои пожелания по улучшению транспортной системы, и наиболее важными задачами видятся обновление автобусного парка, актуализация действующих маршрутов и создание новых, возможность отслеживать движение транспорта в реальном времени.
В ближайшее время сбор мнения горожан продолжится. Для этого будет проведён онлайн-опрос. Узнав цели поездок горожан, можно будет составить более точное представление о спросе и способах передвижения горожан и исходя из этого изменить работу общественного транспорта.