Как ветер подует

По словам менеджера «Роснефти», Таймыр является уникальным местом с точки зрения перспектив генерации ветряной электроэнергии, сравнимым с такими регионами, как север Соединенного Королевства, Дании и другими аналогичными территориями. Более того, ветряная энергетика может стать одним из основных источников энергоресурсов для проекта, реализуемого «Роснефтью» на Таймыре.

Попытки запустить на Таймыре комплекс ветрогенераторов уже предпринимались в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Три «ветряка» были смонтированы в посёлке Левинские Пески на левом берегу Енисея в районе Дудинки. Но проект провалился практически сразу - сначала ветром сорвало и унесло в тундру один из пропеллеров, затем в механизмы ветрогенератора по недосмотру было залито не то масло. Эксперимент не удался, и попыток продолжить его в дальнейшем не предпринималось. Жалкие остатки конструкций до сих можно обнаружить в посёлке на противоположном от Дудинки берегу Енисея. Возможно, в рамках масштабного проекта, который реализует «Роснефть» на Таймыре, энергетикам удастся заставить северный ветер работать на себя.