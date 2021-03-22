Какие муниципальные объекты будут отремонтированы в этом году?

На ремонт муниципальных объектов в 2021 году потребуется 336,7 млн рублей. Средства будут направлены на:

- капитальный ремонт кровель в детских садах «Умка» (корп. 1) и «Надежда» - 18,1 млн рублей;

- ремонт пищеблока, замену системы водоснабжения и канализации, включая разводку, стояки, подводки и замену санитарных приборов в детском саду «Радость» - 23,7 млн рублей;

- ремонт пищеблока, замену систем водоснабжения, канализации и отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы, ремонт помещений, замену оконных блоков, монтаж системы противопожарной сигнализации и оповещения в детском саду «Антошка» - 38,4 млн рублей;

- замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления в гимназии № 11 - 12,9 млн рублей;

- ремонт кровли основного и вспомогательного корпусов, галереи и крыльца центрального входа, ремонт и окраску фасада здания школы № 20 - 10,7 млн рублей;

- ремонт и окраску фасада, замену оконных блоков школы № 39 - 16,7 млн рублей;

- ремонт бассейна в детском саду «Земляничка» - 3,1 млн рублей;

- ремонт помещений в школе № 17 - 3,7 млн рублей;

- замену окон в школе № 39 - 7,3 млн рублей;

- асфальтировку территорий, прилегающих к лицею № 3 и второму корпусу школы № 28 - 2,1 млн руб.;

- замену системы вентиляции в Городском центре культуры - 4,4 млн рублей;

- разработку ПСД на капитальный ремонт и благоустройство здания Музея Норильска - 5 млн руб.;

- восстановление конструкций нулевого цикла здания Норильской детской художественной школы - 3,2 млн рублей;

- замену окон в Оганерской детской школе искусств - 1,1 млн рублей;

- устройство геотермических скважин зданий Дворца спорта «Арктика» и крытого катка «Льдинка» - 6,3 млн рублей;

- модернизацию систем пожаротушения и оповещения в лицее № 3 (оба корпуса), гимназии № 11, школе № 23 и втором корпусе школы № 28 - 21,6 млн руб.

Депутаты одобрили предложенные изменения, окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета при корректировке бюджета.