Какие работы будут проводиться в многоквартирных домах Норильска в этом году?

План работ намечен в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». Согласно этой программе, в городе планируется выполнить ремонт строительных конструкций, инженерных сетей многоквартирных домов (МКД), а также разработать проектную документацию на ремонт МКД на общую сумму 1 013 222 тыс. руб.

Эти средства будут направлены на следующие виды работ:

- ремонт и окраску 20 МКД: 11 в Центральном районе, четыре в Талнахе и пять в Кайеркане, на сумму 225 325,5 тыс. руб.;

- ремонт крыльца на сумму 4 254,5 тыс. руб.;

- замену междуэтажных, чердачных деревянных перекрытий 15 жилых помещений в сумме 20 628,8 тыс.руб.;

- ремонт крыш 28 МКД: 16 в Центральном районе, 11 в Талнахе и одна в Кайеркане, на сумму 178 295,7 тыс.руб.;

- ремонт несущих конструкций «нулевого цикла» 44 МКД на сумму 361 252,4 тыс.руб.;

- восстановление аварийных участков наружных стен 16 МКД на сумму 21 649,2 тыс. руб.;

- проектные работы для 63 объектов на сумму 49 355,3 тыс.руб.;

- ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения девяти МКД: два в Центральном районе, пять в Талнахе, два в Кайеркане, на сумму 98 858,3 тыс.руб.;

- работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения в 15 МКД на сумму 19 816,9 тыс.руб.;

- работы по установке систем автоматизации тепловых пунктов в 18 МКД на сумму 33 785,4 тыс.руб.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» запланирован ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 44 МКД: в Центральном районе - 27, в Талнахе - 12, в Кайеркане - 5, на сумму 128 989,5 тыс.руб.

Подрядчик для выполнения ремонтных работ выбирается путём конкурсного отбора. При этом к конкурсантам предъявляются жёсткие требования, определённые нормативными актами, так что привлечение недобросовестных подрядных организаций практически исключено. Как правило, на объекты привлекаются компании, работавшие в Норильске ранее и показавшие себя с положительной стороны.