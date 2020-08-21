Каким вы видите свой город

Совместно с архитекторами из мастерской «Тектоника» вы можете разработать проект городских дворов в районе Талнахской, 48, и Енисейской, 22-28. Для этого просто пройдите по ссылке, ознакомьтесь с условиями участия и поделитесь своим видением.

Активная ссылка: https://www.instagram.com/p/CEJLLbGCU9Q/?igshid=f9nr8olcut6e