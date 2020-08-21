МАУ ИЦ «Норильские новости»

Каким вы видите свой город

Каким вы видите свой город

Главная / Новости / Город

Каким вы видите свой город

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» горожан просят помочь внести свой вклад в преображение нашего города.

Каким вы видите свой городКаким вы видите свой город

Совместно с архитекторами из мастерской «Тектоника» вы можете разработать проект городских дворов в районе Талнахской, 48, и Енисейской, 22-28. Для этого просто пройдите по ссылке, ознакомьтесь с условиями участия и поделитесь своим видением.

Активная ссылка: https://www.instagram.com/p/CEJLLbGCU9Q/?igshid=f9nr8olcut6e

21 августа в 14:43 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также