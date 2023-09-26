Капитальный ремонт Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского вошёл в активную стадию

В стенах исторического здания на ул. 50 лет Октября, 7, полным ходом проводится демонтаж. Специалисты ООО «Запсибгазпром-Газификация», которые выполняют работы под кураторством Проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города ЗФ «Норникеля», готовят здание к капремонту одновременно на всех этажах.

Уже сейчас понятно, что будущий облик коридоров, залов и аудиторий будет кардинально отличаться от предыдущего.

«На сегодняшний день мы идём по плану. Подрядчик проявляет себя достаточно профессионально. Будем наблюдать за всей этой работой дальше, участвовать, помогать. Демонтаж в полном объёме будет завершён в пределах двух месяцев. Далее мы получим рабочую документацию на проведение капитального ремонта, и с ноября компания начнёт финансирование работ по капремонту посредством договора пожертвования. Такой механизм мы выстроили совместно с руководством университета», – рассказал заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

Он также добавил, что помимо капремонта компания берёт на себя полный объём учебной комплектации, предусмотренной техническим заданием, которое составили специалисты университета под руководством ректора с привлечением экспертов.

Глава города Дмитрий Карасев также оценил процесс работы по преображению ЗГУ: «Это очень важный для города объект. Уже сейчас мы видим изменения, которые происходят. Помещение стало шире, идёт активный демонтаж, который предшествует строительно-монтажным работам. Мы видим, что подрядчик ответственно подходит к выполнению работ и содержанию строительной площадки.

С нетерпением ждём завершения ремонта и скорейшего возвращения наших студентов в альма-матер нашей системы образования – в историческое здание ЗГУ. Я доволен увиденным. Будем поддерживать подрядчика, коллег и все вместе участвовать в совершенствовании этого учебного заведения».

Ректор ЗГУ Евгений Голубев в свою очередь подчеркнул, что обновлённый вуз значительно расширит возможности студентов в обучении и качестве университетской жизни: «В новом комплексе соединится всё: и комфортное место для студентов, и кампус, в котором хочется находиться весь день, не выбегая куда-то поесть или решить проблемы. Студент зашёл, у него есть место, где можно самостоятельно подготовиться, сходить на лекции, позаниматься в секциях. Здесь появятся лаборатории для улучшения стандартов исследовательской работы. Можно сказать, что ремонт ЗГУ – это не просто важный, а ультраважный проект. Всё многообразие деятельности современного университета предполагается современным новым отремонтированным зданием».

Напомним, что ремонтные работы в Заполярном государственном университете начались 1 июля. Они выполняются в рамках дополнительного финансирования, которое компания «Норникель» выделила сверх четырёхстороннего соглашения по комплексному развитию города до 2035 года. Помимо ремонта ЗГУ благодаря средствам компании напротив вуза будет построен современный комплекс для проживания иногородних студентов и преподавателей, а также для внеучебной деятельности.