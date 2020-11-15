Карты на стол

О развитии туризма на нашей территории речь шла на семинаре «Туризм на Таймыре от идеи до реализации: опыт эффективного взаимодействия», организованном Агентством развития Норильска. Эксперты обсудили разрабатываемый мастер–план туристско–рекреационного кластера «Арктический». Это комплексный документ, учитывающий логистику, все виды туризма, инвестиционную привлекательность, социально–экономическое развитие территории, поддержку местных сообществ, а также сохранение уникальной природы Арктики. Он должен стать основой для формирования долгосрочной программы развития туризма на территории и изменения профильной нормативной базы.

Один из экспертов–разработчиков мастер–плана, маркетолог Александр Железняк, представляя документ, сообщил, что было проведено более 70 индивидуальных интервью, множество групповых встреч и обсуждений для получения всей необходимой информации. На основе этих данных экспертам удалось определить несколько моментов, которые препятствуют правильному пониманию предложений по проекту и принятию самой программы.

Одна из важных проблем, ставшая очевидной в результате проведенных исследований, — неверие жителей Таймыра в потенциал территории, в то, что их земля может быть интересна туристам. Второй момент: люди считают, что Север привлекателен только летом, а зимой здесь делать нечего. Чтобы опровергнуть это мнение, исследователи привели в пример график посещения Шпицбергена: 20–30 лет назад, когда там только начинал развиваться туризм, зимний поток был нулевой. Сегодня архипелаг зимой посещает столько же людей, сколько и летом.

Ещё одно опасение, обозначенное экспертами на форуме и связанное с расширением туристической отрасли на Таймыре, — негативное воздействие неконтролируемого потока гостей на арктическую экосистему. В этом смысле большой проблемой туристического Таймыра является незаконная застройка заповедных и охраняемых территорий. На озёрах Лама, Глубокое, Собачье и Мелкое специалисты насчитали более 200 строений, и только на 20 из них имеются хоть какие–то документы. На эти неоформленные базы люди приезжают регулярно, но там нет ни очистных сооружений, ни централизованной системы вывоза мусора. А это означает, что наносится вред водоёмам и прибрежной зоне.

Технические возможности путешественников расширяются, у них появляются новые средства передвижения, поэтому можно смело предположить, что стихийная застройка на заповедных территориях будет разрастаться. По мнению экспертов, турпоток в данном случае существенно не увеличится, поскольку без соответствующей инфраструктуры территория вряд ли сможет принять много людей. Однако две–три тысячи туристов–дикарей могут нанести куда более серьёзный ущерб природе, чем организованные группы. В случае хорошо спланированных поездок Таймыр в состоянии принять до 50 тысяч человек без какого–либо ущерба для окружающей среды.

По самым скромным подсчётам, сегодня в мире набирается почти 10 млн арктических туристов. Эксперты с уверенностью заявляют, что эти люди ждут, когда Таймыр сможет предложить не просто качественный, а стандартизированный продукт мирового уровня. На форуме было заявлено, что над созданием такого продукта вместе с Агентством развития Норильска готово работать расширяющееся туристическое сообщество.

Важным преимуществом Таймыра как туристического кластера является промышленное освоение Севера, незаменимой составляющей которого являются транспорт и безопасность. Именно благодаря промышленности на территории появились автомобильные дороги, взлётно–посадочные полосы и сама возможность принимать людей. В этой связи в планах АРН — придать аэропорту «Норильск» статус международного.

– Прямые рейсы из ряда европейских городов могли бы значительно упростить посещение таймырской Арктики, — заявил директор АРН Максим Миронов. — У норильского аэропорта есть для этого все технические возможности — в 2017 году, благодаря «Норникелю», завершилась реконструкция взлётно–посадочной полосы, и аэропорт сегодня является одним из самых современных.

В этом году АРН планирует представить только часть нового мастер–плана — аналитику, туристические возможности и перспективы развития. А в 2021 году будет готова инвестиционная карта туриндустрии Таймыра.

Обращаясь к участникам конференции, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своём видеообращении сказал:

— Правительство России считает развитие экологического туризма в нашей стране одним из наиболее перспективных направлений: данная цель поставлена в национальном проекте «Экология». Более 13% территории России — это особо охраняемые природные территории — заповедники и национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна в мире! Наша задача — привлечь к ним интерес туристов, сделать такой вид отдыха увлекательным, безопасным, комфортным и доступным, сберечь богатства нашей природы, сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде. Рассчитываю, что на конференции будут заложены основы для новых успешных проектов.