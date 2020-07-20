Кайеркан отметил День металлурга онлайн, но не менее ярко, чем обычно

В течение недели, с 13 по 19 июля, культурно-досуговый центр «Юбилейный» организовал онлайн-мероприятия, посвящённые Дню города, Дню металлурга и 85-летию компании «Норникель».

Благодаря онлайн-формату к активностям, предложенным «Юбилейным», присоединились не только норильчане, но и жители других городов.

Наши земляки, находящиеся в отпуске на материке или навсегда уехавшие из Норильска, подхватили челлендж «Привет с материка!» и разместили свои видеопоздравления с памятными датами и событиями на страницах соцсетей с хештегом#ПРИВЕТСМАТЕРИКА_НОРИЛЬСК. Особенно тёплыми и яркими стали приветствия депутата горсовета Нины Шпетной, замечательной певицы и педагога Елены Аношкиной и выпускниц гимназии № 11 Василины и Полины Конюховых.

Знаменательным получился очередной выпуск онлайн-акции «МультПарад», героями которого стали символы Норильска и Кайеркана – Белый Мишка и Полярная Сова. Дети и родители совершили познавательное путешествие по праздничному городу и ответили на вопросы викторины. В числе её победителей Вера Шипилова, Дарья Купцова и Яна Шевченко. Памятные сувениры можно получить в здании «Юбилейного», предварительно позвонив по номеру 39-37-48 (Ольга Александровна).

В онлайн-дискотеке «КиндерДиско» отличились воспитанники детского сада № 84 «Голубок». Ребята зажигательно исполнили танцевальный номер «Мы – маленькие звёзды!», который можно увидеть на YouTube-канале культурно-досугового центра.

За участие в акции «Окно мечты» организаторы благодарят сотрудников и воспитанников детского сада № 75 «Зайчонок». Участники воплотили идеи о сказочном, новом, ярком Норильске, украсив рисунками и аппликациями окна одной из групп.

Также подведены итоги дистанционного конкурса детского рисунка на тему «Мой любимый город». Его участниками стали более 30 ребят. Победили Дмитрий Егоров, 9 лет; Александр Амелин, 13 лет; Кира Елисеева, 14 лет; Дарья Хохлова, 14 лет. Увидеть выставку работ участников можно по ссылке.

17 июля на YouTube-канале КДЦ состоялась премьера онлайн-концерта «С праздником, норильчане!», в программу которого вошли вокальные и хореографические номера творческих коллективов города. Среди участников - ансамбли «Горлица», «Настроение», «Фортуна», «Экспромт» и «Самоцветы».

К праздничным событиям «Юбилейный» подготовил очередной выпуск программы «Семейный киноклуб» с просмотром тематических и документальных фильмово нашем городе и его тружениках«История Норильска 1953-1973», «Норникель»: Надёжность и Надежда», «Большая география. Металлургические заводы Норильска».

19 июля в День металлурга и города с 13.00 и 17.00 по системе радиофикации района прозвучали информационно-развлекательные аудиопрограммы, посвящённые праздничным датам.

В праздничные выходные соцсети и мессенджеры облетела видеооткрытка «С праздником, любимый город!», созданная по страницам празднования Дня металлурга в прошлые годы, и видеоклип «Норильск мой», в основу которого легла одноимённая песня, написанная кайерканцами Алексеем Удовиченко и Александром Хаджаевым.

До конца июля на YouTube-канале и страницах КДЦ в социальных сетях можно познакомиться с авторской фотовыставкой Оксаны Стасенко «Металлурги Надежды», подготовленной специально к 85-летию компании «Норильский никель».