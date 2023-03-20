Каждый голос важен!

Напомним, Норильск участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. И всего четыре дня осталось до завершения голосования за благоустройство территории вокруг Городского озера. В администрации отмечают, что процесс этот идёт не так активно, как хотелось бы. Пока на втором этапе в электронном формате проголосовали чуть больше тысячи человек. Напомним, на первом этапе было зарегистрировано более девяти тысяч голосов. Число голосов, необходимое для победы в конкурсе, не определено — чем больше, тем лучше. Каждый голос — показатель того, что будущее общественное пространство нужно именно жителям нашего города. И чем больше мнений удастся собрать, тем выше шансы Норильска на победу. Советник главы города Норильска Алексей Яковлев призывает всех норильчан потратить 7 минут и ответить на вопросы, чтобы подарить самим себе современную комфортную зону отдыха и высказать свои предпочтения о её наполнении. Ссылку на анкетирование можно распространять среди родных и близких, среди бывших норильчан и неравнодушных знакомых.

- Мы понимаем, что анкета второго этапа сложнее. Но она для того и сделана детализированной, чтобы максимально учесть предложения горожан, — поясняет Алексей Яковлев. — Очень серьёзная сумма федеральной поддержки может быть дотирована объекту–победителю, а именно 106 миллионов рублей. Это достойная мера поддержки. Если победим, то уже в этом году сможем приступить к разработке проектно-сметной документации, а уже в 2024 году — к фактической реализации.

На основании результатов опроса будет проведено ранжирование поступивших предложений, наиболее популярные будут реализованы на территории Городского озера. Судя по уже заполненным анкетам, норильчане активнее голосуют за установку вокруг озера спортивных объектов. Эту точку зрения также разделяет заполнивший анкету старшеклассник Константин Костенко:

- Озеро городское — интересная тема для меня. Был там пару раз и не могу назвать его привлекательным местом. Сейчас я надеюсь, что там появится что-то новое, интересное. Лично я хотел бы видеть там общественное пространство для занятий спортом, актуальным на нашей территории. Например, я думаю, что эта зона отлично подойдёт для лыжных трасс. Также хотелось бы увидеть просто благоустроенную территорию и удобный спуск со стороны улицы Комсомольской.

Анкета также предлагает варианты благоустройства зоны отдыха с гамаками и скамейками, фудкорты, диспансеры для уборки за собаками и многое другое. Имеет значение даже тип материалов, из которых будут изготовлены объекты: экологичные или износостойкие. Такое многообразие вариантов заинтересовало активистку «Молодой гвардии» Марию Сологуб. Она рассказывает, что внутри организации уже удалось собрать 45 заполненных анкет, и молодёжь не планирует останавливаться на этом результате. Особенно любопытно, что в опросе предусмотрена графа «Иное», где может разгуляться фантазия активных и творческих подростков.

- Нам поступали предложения от нашей музыкальной группы, — рассказывает Мария Сологуб. — Ребята предложили установить большой купол по примеру летней эстрады, где талантливая молодёжь могла бы выступать. Сейчас очень активно проходят квартирники, так что такой вариант на улице тоже будет очень популярным. Да и в целом такие объекты разбавляют наши серые будни, вырывают из дня сурка. А чем больше анкет будет собрано, тем больше вариантов благоустройства можно будет предусмотреть.

Пройти голосование в очном формате можно в шести локациях:

- Молодёжные центры Центрального района, Талнаха и Кайеркана;

- Админстративно-деловой центр Норильска (автовокзал);

- кинотеатр «Родина»;

- управление социальной политики.

Ссылка на анкету:

https://anketolog.ru/s/702233/3YNlBPRq.