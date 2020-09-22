КДЦ «Юбилейный» задумал новый конкурс фотографий ко Дню пожилого человека «Классный кадр!»

Все желающие могут поучаствовать в номинациях «Бабушка&Дедушка» – фото пожилых пар, «Юные помощники» – семейные фото, посвящённые участию в жизни пожилых людей, «Дачные сезоны» и «Ба!» – о бабушках и дедушках, увлечённых каким-либо необычным делом или видом спорта. Фото ждут до 27 сентября на электронную почту КДЦ, с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте центра. Лучшие фотографии покажут на большом экране КДЦ «Юбилейный» 1 октября в праздничной программе «Живём ярко!».