МАУ ИЦ «Норильские новости»

КДЦ «Юбилейный» задумал новый конкурс фотографий ко Дню пожилого человека «Классный кадр!»

КДЦ «Юбилейный» задумал новый конкурс фотографий ко Дню пожилого человека «Классный кадр!»

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КДЦ «Юбилейный» задумал новый конкурс фотографий ко Дню пожилого человека «Классный кадр!»

КДЦ «Юбилейный» задумал новый конкурс фотографий ко Дню пожилого человека «Классный кадр!»КДЦ «Юбилейный» задумал новый конкурс фотографий ко Дню пожилого человека «Классный кадр!»

Все желающие могут поучаствовать в номинациях «Бабушка&Дедушка» – фото пожилых пар, «Юные помощники» – семейные фото, посвящённые участию в жизни пожилых людей, «Дачные сезоны» и «Ба!» – о бабушках и дедушках, увлечённых каким-либо необычным делом или видом спорта. Фото ждут до 27 сентября на электронную почту КДЦ, с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте центра. Лучшие фотографии покажут на большом экране КДЦ «Юбилейный» 1 октября в праздничной программе «Живём ярко!».

Текст Ирина Даниленко
Фото Ирина Даниленко
22 сентября в 20:08 1290
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