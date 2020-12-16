Губернатор Красноярского края вводит новые ограничительные меры

С завтрашнего дня, 17 декабря 2020 года, и по 10 января 2021 года изменится время работы организаций общественного питания. Кафе и рестораны будут открыты для посетителей с 7 до 21 часа. 16 декабря — последний день, когда они могут работать до 23 часов.

В последний день уходящего года и в первый день нового, а именно 31 декабря и 1 января, общепит будет закрыт для посетителей. Кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки или обслуживать навынос. В открытом режиме будут работать только столовые, кафе и буфеты, в которых питаются работники предприятий, и предприятия общепита аэропортов, железнодорожных станций, вокзалов и автовокзалов.

С 11 января 2021 года организации общественного питания возвращаются к прежнему режиму работы, то есть с 7 до 23 часов.

Дети до 14 лет без сопровождения родителей не смогут посещать кафе или рестораны быстрого питания и самообслуживания.

С 1 по 10 января 2021 года прекращают работу развлекательные и досуговые заведения, а также детские игровые комнаты, развлекательные центры, которые находятся в торговых центрах и в организациях общепита.

Коснутся предновогодние новшества и проведения концертов. С завтрашнего дня запрещено организовывать танцевальные зоны и прочие площадки без специальной рассадки. Концертную программу разрешено слушать только на зрительских местах. А в билете должно быть указано точное место, на котором будет сидеть посетитель. Норма заполняемости зала остаётся прежней — 50 процентов от вместимости.

С 17 декабря 2020 аптечным сетям рекомендуется увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы по 15 января 2021 года.

Так же Указом уточняется, что "запрет на проведение массовых мероприятий распространяется на любые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские и иные мероприятия, посвящённые празднованию Нового года в общественных местах, включая придомовые территории, спортивные, культурные и общеобразовательные объекты, а также ТРЦ".

Новогодние утренники в детских садах разрешено проводить для каждой группы индивидуально, без приглашения артистов и аниматоров, если только они не работают в конкретном дошкольном учреждении.

На всех объектах культуры, в торгово-развлекательных центрах, магазинах, на рынках и так далее усиливается контроль за ношением масок.

Покупатели без средств индивидуальной защиты обслуживаться не будут.