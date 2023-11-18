Километры под землёй

– Артём Анатольевич, какой эффект в целом даст модернизация коллекторного хозяйства?

– Комплексный план социально–экономического развития Норильска до 2035 года, помимо мероприятий по строительству жилья и социальных объектов, включает колоссальную реконструкцию инженерных коммуникаций. Это магистральные сети тепловодоснабжения, водоотведения, электросети, трансформаторные подстанции. При общей протяжённости сетей почти в 740 километров они изношены в среднем на 85%. С момента их постройки и до 2001 года ремонтов коллекторного хозяйства не проводилось вообще. С 2001 по 2009 год частично отремонтировали крупные магистральные сети на Ленинском проспекте, улицах Талнахской и Лауреатов, но ремонт шёл по устаревшим на сегодняшний день технологиям.

Сложность представляет и конструкция норильских коллекторов: чаще прокладывали подземные двухъярусные коллекторы. В верхнем ярусе смонтированы сети тепловодоснабжения и слаботочные линии, в нижнем — сети водоотведения и силовые кабельные линии. В прошлые ремонты обновления часто ограничивались заменой труб и только по верху. Сегодня пришла пора модернизации системы в целом. Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение города и его жителей ресурсами.

– Летом мы регулярно видим те или иные работы в различных инженерных сетях города. Ремонты всё–таки проводились?

– Да, у каждой ресурсоснабжающей организации есть производственные программы. За счёт заработанных от своей деятельности средств они выполняют текущие ремонты. Но, по сути, это латание дыр. Без поддержки, предусмотренной комплексным планом, денег опять хватило бы только на срочные работы. Теперь же на модернизацию коллекторного хозяйства выделено более 13 миллиардов рублей из средств консолидированного бюджета — федерального, краевого и местного, и более 12 миллиардов из внебюджетных источников, от компании «Норникель». Мы в свою очередь ещё в 2021 году начали подготовку к модернизированным меро-приятиям: определили актуальные потребности, составили графики производства работ, подготовили ориентировочные сметы. Первыми под замену пойдут самые значимые участки, обслуживающие много домов или городские учреждения, а также максимально изношенные сети.

– Что сделано к настоящему моменту?

– Большой комплекс работ выполнен в прошлом году: капремонт инженерной инфраструктуры многоквартирных домов по адресам: улицы Ленинградская, 12, 12а, 10, 14, Талнахская, 59, корпус 1; коллекторы на улицах Комсомольской (участок от улицы 50 лет Октября до дома № 8) и Московской — участок от улицы Завенягина до Ленинского проспекта.

В настоящее время на каждом объекте степень выполнения работ разная. Надо понимать, что сразу приступить к монтажу новых сетей невозможно. Сначала выбранный конкурсным путём подрядчик проводит проектно–изыскательские работы на определённом участке, после чего получает заключение государственной экспертизы. Уже после этого также аукционом выбирается подрядчик на проведение строительно–монтажных работ, только после этого можно приступать к физическим работам. Конечно, процесс это небыстрый: только изыскания и создание проектно–сметной документации для каждого объекта магистральных сетей заняло до года. К настоящему времени документы готовы для четырёх крупных объектов: на улицах Набережной Урванцева, Бауманской, Лауреатов и Талнахской. Они будут модернизированы в рамках трёхстороннего финансирования — федерация, край, город. Теперь предстоит выбрать исполнителя строительно–монтажных работ.

Из внебюджетных источников, в частности на средства «Норникеля», модернизируются объекты на улицах Мира, Комсомольской и Ленинградской. Участки на Мира и Комсомольской очень протяжённые, поэтому работы здесь спланированы в два этапа. Для Ленинградской и Комсомольской проведены проектно–изыскательские работы, получена госэкспертиза. Фактическая стройка на них будет проходить до 2030 года включительно. Пример уже реально проводимых строительных работ — улица Мира. По плану модернизация коллекторов здесь должна завершиться в 2026–м. Начнутся работы на участке от улицы Московской до Театрального проезда; второй этап — от Театрального проезда до конца улицы Мира. Сегодня на первом участке подрядчик уже приступил к подготовке стройплощадки. Думаю, люди заметили, что улица перекрыта, возводятся галереи для передвижения пешеходов, выносятся инженерные сети, чтобы обеспечить бесперебойность доставки энергоресурсов к домам. Затем строители займутся вытаркой земли и устройством новых котлованов для будущего коллектора. Напомню, улица будет полностью пешеходной и коллектор утопят под землю. Работы первого этапа должны завершиться в течение следующего года, на второй отведён 2025–й год.

Проводится капремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в связи со строительством малоэтажных домов на существующих ростверках. В этом году такие работы ведутся по вводному коллектору, где будут протянуты сети к планируемым многоквартирным домам на улицах Лауреатов, 29, 83; Павлова, 23; Кирова, 7/10. Почти завершён капремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации магистрального коллектора на улице Московской (участок от Ленинского проспекта до улицы Мира) и в районе Московской, 3, корпус 1, сети которого были в крайне неудовлетворительном состоянии.

– Модернизация предполагает применение новых технологий?

– Конечно. В числе современных технических решений, например, использование пред-изолированных труб — это полностью готовая цельная трубная конструкция, имеющая в своём составе защищённый слой теплоизоляции и гидроизоляционную оболочку. Если планируется эксплуатация труб под землёй, в качестве защитной оболочки применяется слой из полиэтилена, а для воздушной прокладки — оцинкованная сталь. В прежние годы трубы обматывали минватой, рубероидом, впоследствии стали применять фольгоизол. Но все эти материалы в процессе эксплуатации быстро приходили в негодность. Предизолированные трубы будут долговечными, плюс их теплопотери сокращены до нуля. На такие трубы монтируются датчики контроля утечек, данные с них будут выведены на нашу диспетчерскую службу. Подключение будет произведено со следующего года. Это позволит оперативно реагировать на порывы и иные аварийные ситуации. Изменится и конструктив самого коллектора: они станут выше, шире и светлее.

– Непосредственные работы на участках будут проводиться в основном летом?

– Нет, работы ведутся круглый год. В комплексном плане чётко утверждены даты их проведения, а исполнение плана контролируется Правительством РФ, Министерством строительства РФ, министерством промышленности и энергетики Красноярья, местными и краевыми органами власти. К нам регулярно приезжают с инспекцией их представители, и пока нареканий наша работа ни у кого не вызвала.

– После ремонтных работ кто приведёт в порядок разделительные газоны, под которыми размещены коллекторы?

– Это тоже на наших плечах. После выкапывания растений с газонов мы должны передать их в питомники для сохранности, а если не уберегли, высадить новые. Зелень в Норильске — роскошь, и будет неправильно варварски уничтожить её в ходе ремонтов. Тем более мы же сами как горожане и высаживали эти кусты на субботниках. Так что мы аккуратно выкапываем кустарники и деревья и переносим на другие участки либо сдаём на время в питомники. После окончания работ насаждения займут привычные места на родных газонах. Мы ответственны за весь комплекс благоустройства: восстановление ограждений, бордюрного камня, монтаж освещения.

– Какие сложности есть в работе? Достаточно ли людей на объектах, средств?

– Думаю, не бывает строек без сложностей. Нам не хватает рабочих рук, ведь с такой грандиозной работой в Норильске не сталкивались десятилетиями. Но ситуация неавральная: есть местные специалисты, подрядчики с материка. Чаще это те, кто уже имеет опыт работы в нашем городе. Параллельно мы ведём и привычную текущую деятельность, прежние обязанности с нас не снимали. Добавилась колоссальная задача по промежуточному контролю строек, взаимодействию с подрядчиками, решению возникающих задач. И тем не менее всё проходит качественно, а опыт помогает оперативнее выстроить процесс. Главное, мы все понимаем, что комплексный план — благое дело для города, пусть и трудозатратное.

Что касается денег, то 13 миллиардов рублей уже зарезервированы. Но работы долгосрочные, и мы уже ощутили, что все наши расчёты меняются с изменением цен. С вопросом о корректировке финансирования городские власти уже обращались в Правительство РФ и получили обещание, что настоящий объём финансирования не будет урезан. Сейчас наша задача — освоить его. Только тогда может идти речь о дополнительных средствах.

– Поделитесь планами ремонтов коллекторного хозяйства на 2024 год?

– К модернизации готовится три серьёзных объекта магистральных сетей. Один на улице Лауреатов, где работу предполагается реализовать в два этапа, разбив территорию на два участка: от улицы Анисимова до улицы Ленинградской и от Ленинградской до проезда Михайличенко. Второй магистральный коллектор на улице Бауманской — участок от центральной разделительной полосы до Бауманской, 2. Если на Лауреатов территория огромная и работы на нём рассчитаны с 2024 по 2035 год, то на Бауманской хотим уложиться в течение следующего года. Третья зона в районе дома № 8 на улице Пионерской: там планируется строительство нового жилого дома.