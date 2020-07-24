​Малая авиация на Таймыре: новая история. АРН продолжает работу над проектами кластера "Арктический"

В 2019 году в Российской Арктике побывали свыше 1,2 млн туристов. Из них примерно 3% посетили территории туркластера «Арктический». Основная точка притяжения туристов - конечно, плато Путорана и озеро Лама. За год эти места посетили более 2 400 человек.

Полноценному раскрытию потенциала территории мешает высокая стоимость авиабилетов до Норильска и низкий уровень развития внутренней транспортной инфраструктуры.

В качестве одного из перспективных направлений, которые позволят улучшить качество предоставляемых услуг и сервисов, - возобновление использования малой авиации. По экспертным оценкам, эксплуатация самолётов более чем в два раза экономичнее использования равных по взлётному весу вертолётов. Малая авиация позволит существенно удешевить туры и сделать их более доступными как для внутреннего, так и для внешнего туриста.

Сегодня Агентством развития Норильска ведётся исследование технико-экономических характеристик воздушных судов. В числе прочих рассматривается возможность использования лёгких многофункциональных самолётов-амфибий типа «СК-Орион 14» и модифицированных АН-2 для организации полётов малых групп людей. Такие суда могут быть востребованы не только в сфере туризма, но и для организации научных и экологических экспедиций на территории большого Таймыра, а также доставки грузов в отдалённые посёлки. Важное преимущество использования сверхлёгких самолётов - это то, что для совершения посадки и взлётов им не нужна специальная полоса, достаточно жёсткого покрытия.

На прошлой неделе в Норильске состоялось совещание с участием представителей АРН, туроператора «Панарктик Стар», Центральносибирского заповедника и главного конструктора самолёта-амфибии «СК-Орион 14». Среди наиболее важных тем, поднятых на встрече, - эксплуатация судов в условиях Арктики и обеспечение надлежащего обслуживания. По оценкам экспертов, малая авиации может вернуться на Таймыр уже в ближайшие годы.

В ближайшее время команде Агентства развития Норильска и профильным структурам предстоит проанализировать состояние взлётно-посадочных полос аэропортов Таймыра и определить примерную стоимость восстановления или создания инфраструктуры; оценить спрос на виды воздушных судов среди туроператоров, муниципалитетов, частных инвесторов и природоохранных организаций. По итогам проведённой работы будет подготовлен полноценный инвестпроект, который будет представлен всем заинтересованным сторонам.