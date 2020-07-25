Классика модерна. "Серный проект", детали

Проект предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Он входит в Федеральный проект «Чистый воздух» и является его крупнейшим мероприятием.

Технологии утилизации диоксида серы для «Серного проекта» разрабатываются с учётом особенностей рудной базы Норильского промышленного района, применяемых пирометаллургических агрегатов и процессов, а также с учётом логистических ограничений Норильска — отсутствие внешнего железнодорожного сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором осуществляется только авиасообщение, сложные условия логистики по Северному морскому пути.

Компания уже заключила договор с генеральным подрядчиком на проведение работ по строительству комплекса утилизации диоксида серы из богатых газов пирометаллургических агрегатов НМЗ. Проект «Надеждинский металлургический завод. Нейтрализация серной кислоты» (НМЗ–НСК) получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и Главной государственной экспертизы. Задача по воплощению его в жизнь легла на плечи ООО «СТЭП» — организации с большим опытом строительства технически сложных промышленных объектов в районах с экстремальными климатическими условиями.

Сейчас на «Надежде» работают две печи взвешенной плавки, в перспективе — строительство третьего плавильного агрегата. Проект НМЗ–НСК предусматривает переработку всего объёма богатого отходящего газа НМЗ. Из диоксида серы, основного вредного компонента отходящих газов печей, будут получать серную кислоту, которую нейтрализуют природным известняком с получением безвредного двуводного гипса. На медном заводе предполагается строительство комплекса по утилизации богатых отходящих газов существующих печей Ванюкова и перспективной конвертерной печи Ванюкова. Согласно планам компании, к 2023 году выбросы в атмосферу сократятся на 45% по сравнению с 2015 годом. К 2025 году их планируют сократить на 90%, в десять раз. Стратегическая цель – снижение в 20 раз к 2030 году. Реализация «Серного проекта» является одним из основных приоритетов для Заполярного филиала. Модернизацию производства можно сравнить со строительством второй «Надежды». Стоимость «Серного проекта» – более 150 млрд рублей.

«Норникель» реализует глобальную экологическую программу с 2013 года. Первый этап успешно завершён. В его рамках в 2016 году был закрыт морально и технически устаревший никелевый завод. Плавка никелевого концентрата перенесена на НМЗ, производительность завода была увеличена до 2,4 млн тонн готового продукта в год. Была модернизирована и Талнахская обогатительная фабрика, её мощность возросла более чем на 35% — до 10,2 млн тонн руды в год. Комплекс технологических мероприятий уже позволил повысить содержание металла в концентрате и снизить выбросы диоксида серы в селитебной зоне Норильска.