«Клуб выходного дня» выпустит справочники серии «Свидание с историей»

«Клуб выходного дня» – проект, поддержанный грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей». Его задача – организация интеллектуального досуга путём проведения лекций, мастер-классов, экскурсий и походов для всех желающих. В течение 2021 года клуб проводил все эти мероприятия с выездом в исторические места Большого Норильска, на природу, устраивая лекции. Эта часть проекта подходит к концу и одним из завершающих его событий стала лекция Ларисы Стрючковой о древней истории Таймыра, топонимике, этнографии и порядке заселения нашего полуострова, поделился известный норильский краевед, один из создателей проекта, Станислав Стрючков.

- В гостеприимном зале центральной библиотеки города в прошедшее воскресенье собрались участники «Клуба выходного дня», чтобы в ходе неформального общения разобраться в истории коренных народов, особенностях их языка, одежды и жизненного уклада. Попутно мы рассмотрели некоторые географические объекты нашей территории и озвучили все версии некоторых общеупотребимых топонимов – названий рек, озёр, гор и населённых пунктов. Важно, что в основе материала лежит кандидатская диссертация Ларисы Стрючковой, и все сведения максимально точны, - отметил он. – Мы благодарим нашего официального партнера – ЦБС Норильска за помощь в проведении мероприятия.

Впереди - завершающий музейный выход, после чего в рамках проекта будут изданы справочники серии «Свидание с историей». В феврале 2022 года пройдет публичная презентация этих изданий, после чего каждый желающий с помощью этих книг сможет самостоятельно планировать свой досуг для проведения выходных с пользой. Именно это и является целью всего проекта, подчёркивают его авторы.