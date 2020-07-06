Ко Дню любви, семьи и верности для норильчан готовят онлайн-мероприятия

8 июля - день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей влюблённых, брака и семейного счастья. С 2008 года этот день ежегодно отмечается как Всероссийский народно-православный праздник День семьи, любви и верности.

Онлайн-мероприятия, посвящённые празднику, состоятся во всех районах Норильска.

В Центральном районе с 28 июня по 8 июля проходит фотоконкурс «Любовь - это...». Для участия в нём приглашаются супружеские пары и все влюблённые. От участников ждут фотоответ на вопрос «что же такое любовь»? Заявки принимаются на электронную почту norilskgck@mail.ru и размещаются на официальном портале Городского центра культуры. Победители будут определены по количеству лайков в социальных сетях.

8 июля на официальном YouTube-канале Городского центра культуры будет размещён праздничный концерт от ведущих коллективов города.

В сети Instagram на аккаунте @gcknorilsk в 15.00 начнётся «Культурный эфир» - онлайн-концерт с розыгрышем призов, приглашением в эфир супружеских пар, проживших в браке 5, 10, 15, 20 и более лет, которые раскроют секреты счастливой совместной жизни.

Рестораны города проведут мастер-класс по приготовлению романтического ужина, семейные психологи дадут советы по организации свидания в условиях самоизоляции и многое другое.

В течение дня для жителей Центрального района будет транслироваться радиогазета, посвящённая празднику.

Жителей Талнаха приглашает культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого принять участие в праздничных онлайн-акциях, викторинах и мастер-классах.

С 1 июля стартовала акция «Секреты крепкой семьи». Каждый желающий может опубликовать короткий видеорассказ о собственных секретах благополучной и крепкой семейной жизни под хештегами #день_Семьи_в_Высоцком #акция_в_Высоцком или отправить на номер мессенджера WhatsApp 8 913 163 2990. Итоги подведут 8 июля.

8 июля в течение дня на всех онлайн-площадках учреждения можно будет всей семьёй принять участие в увлекательной викторине «СемьЯ», проверить свои знания в области семейных традиций, устоев и правил. Командная работа приветствуется. За правильные ответы предполагаются подарки.

В сети Instagram будет работать фотосалон «Ромашковая семья». Специально к празднику создаются ромашковые маски для Instagram, которые будут доступны для скачивания в профиле учреждения. Скачивайте ромашковые маски, делайте селфи, публикуйте под хештегом #день_Семьи_в_Высоцком или отправляйте на номер мессенджера WhatsApp 8 913 163 2990. Все фото обязательно опубликуют на страницах КДЦ им. Вл. Высоцкого в социальных сетях.

Мастерицы клуба любителей рукоделия «Мастер-класс» подготовили два увлекательных обучающих видеоурока «Волшебные камешки» и «Семейная зарисовка». Каждый из уроков позволит всей семьёй окунуться в творческий процесс, получить удовольствие от совместного времяпрепровождения. Следите за информацией на сайте: кдц-высоцкого.рф и на страницах в социальных сетях: https://vk.com/kdcvisotskiy; https://www.facebook.com/kdcvisotsky; https://instagram.com/kdcvisotsky_talnakh.

В Кайеркане 1 июля стартовал дистанционный фестиваль вокального семейного творчества «Поём семьёй». Каждой семье предлагается исполнить лучшую песню из своего репертуара, записать видео, выложить его на своих страничках в соцсетях с хештегом #ПОЁМСЕМЬЁЙ_НОРИЛЬСК и отправить на электронную почту www.kdcub.ru или WhatsApp 89059982942. Лучшие концертные номера будут размещены на YouTube-канале культурно-досугового центра «Юбилейный».

С 1 по 8 июля юные жители Норильска и Таймыра смогут стать участниками онлайн-выставки детского рисунка «Мама, папа, я - счастливая семья!» Фотографии или скан работы художников от 3 до 16 лет нужно направить на электронную почту www.kdcub.ru. В письме обязательно указать: тема - «Выставка рисунков», данные об авторе и работе (имя, фамилия, возраст, название работы).

Лучшие работы и имена победителей будут опубликованы 10 июля на сайте и на страницах «Юбилейного» в соцсетях. Авторы самых ярких рисунков станут обладателями билетов на новогоднее театрализованное представление, которое состоится на сцене «Юбилейного» в декабре 2020 года.

7 июля на YouTube-канале КДЦ «Юбилейный» состоится премьера онлайн-концерта «Яркие мгновения», в программу которого войдут вокальные и хореографические номера детских и молодёжных коллективов Кайеркана.

8 июля состоится онлайн-марафон «История любви», к которому смогут присоединиться молодые пары и семьи «со стажем». Для этого нужно на своих страничках в соцсетях разместить фото и рассказ об интересных семейных событиях, своей истории любви или знакомства, о рождении детей, юбилейных датах или путешествиях, курьёзных случаях или детских шалостях - с хештегом #ИСТОРИЯЛЮБВИ_НОРИЛЬСК. Участникам марафона будут вручены памятные сувениры.

К праздничной дате КДЦ «Юбилейный» подготовил и онлайн-кинопоказ семейных кинофильмов:

«Сказка о потерянном времени», режиссёр Александр Птушко, 1964 г.

«По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев, 1977 г.

Дню семьи будет посвящён и очередной выпуск онлайн-акции «МультПарад». Дети и родители совершат весёлое путешествие в страну сказок с Мартышкой из мультика «38 попугаев» и создадут к празднику яркий цветочный букет.

8 июля с 17.00 по системе радиофикации района Кайеркан прозвучит подборка поэтических произведений и песен, посвящённых семье.