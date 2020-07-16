Ко Дню металлурга и юбилею «Норникеля» в городе готовится ряд мероприятий в онлайн-формате

Основные мероприятия пройдут с 17 по 19 июля.

Марафон познавательных мероприятий открыла централизованная библиотечная система уже 14 июля. Виртуальную книжную выставку об истории Норильского комбината, видеопрезентацию «Норильск поэтический», акции «Мой Норильск» и «Громкие чтения», игру-поиск «Городская история», краеведческое онлайн-путешествие «Творцы стального потока», челлендж «Праздник в красках», видеоэкскурсию «Город, в котором мы живем», мастер-класс от гнома Никелька библиотека проводит в социальных сетях на аккаунтах учреждения. Расписание мероприятий:

https://vk.com/public77649632, https://www.facebook.com/Norlibrary, https://www.instagram.com/cbs_norilsk, https://www.ok.ru/cbs.norilsk.

Кинокомплекс «Родина» в течение трёх дней - с 17 по 19 июля - в социальных сетях Instagram, Facebook и VK организует онлайн-показы фильмов по роману Олега Куваева «Территория»: 17 июля «Территория» режиссёра Александра Сурина, 1978 год; 18 июля - «Территория» Светланы Быченко, 2016 год; 19 июля - «Территория» Александра Мельника, 2014 год.

Культурно-досуговый центр «Юбилейный» начнёт цикл праздничных мероприятий в соцсетях на официальных аккаунтах учреждения 17 июля. В премьеру концерта «С праздником, норильчане!» вошли вокальные и хореографические номера детских и молодёжных коллективов района Кайеркан. Последующая трёхдневная программа наполнена различными событиями: новым выпуском «МультПарада», участвуя в котором можно совершить познавательное путешествие по праздничному городу; конкурсом детского рисунка «Рисуем на асфальте» на тему «Мой любимый город»; дискотекой «КиндерДиско» с танцевальными номерами воспитанников детских садов города; кинопоказом тематических и документальных фильмов о Норильске и его тружениках; авторской фотовыставкой Оксаны Стасенко «Металлурги Надежды», подготовленной специально к юбилею компании «Норникель».

Подробную информацию можно найти на сайте «Юбилейного» www.kdcub.ru и в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/kairkdc, https://vk.com/kdckair, https://www.instagram.com/kairkdc/?igshid=17qyy1aeql7q6, https://www.youtube.com/channel/UCpdB57uCL5b6-FkHa1vhSOQ/videos.

18 июля в 12:00 на YouTube-канале Городского центра культуры пройдет праздничный концерт «С днём рождения, любимый город!». Во время эфира можно увидеть видеоролики, подготовленные по итогам конкурсов и акций «Норильск начинается с детства», «С днём рождения, дорогой друг», «Город поколений», «Городские окна», «О тебе. С любовью».

В 14:00 в прямом эфире в Instagram на аккаунте @GCKNORILSK начнется «Культурный эфир «Маленьким жителям Большого Норильска» с зажигательными танцами, весёлыми песнями, увлекательными мастер-классами от мастеров и шеф-поваров города и розыгрышем призов и подарков. С условиями конкурсов и акций можно ознакомиться на официальном сайте ГЦК www.gcknorilsk.ru и аккаунтах в соцсетях.

19 июля Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого на страницах социальных сетей разместит видеоконцерт творческих коллективов, где прозвучат поздравления с праздником от жителей Норильска. Видеозапись можно найти по хештегам: #деньГорода_деньМеталлурга, #деньГорода_в_высоцком, #деньМеталлурга_в_высоцком.

Также в программе викторины для детей и взрослых «Знаменитые люди Норильска» и «Любимый город» с вопросами об истории города, известных людях Норильска, значимых событиях, районах и улицах. Подробная информация на сайте кдц-высоцкого.рф и на страницах в социальных сетях: https://vk.com/kdcvisotskiy, https://www.facebook.com/kdcvisotsky, https://instagram.com/kdcvisotsky_talnakh.