Как празднуют новый год в разных городах мира?

Бангкок

В столице Таиланда, впрочем, как и в большинстве туристических регионов этой страны, Новый год празднуют трижды. По буддийскому календарю тайский Новый год (Сонгкран) приходится на 13–15 апреля. В эти дни принято подносить изысканные блюда буддийским священнослужителям, обливать друг друга водой, обмазывать глиной или обсыпать тальком.

Китайский Новый год отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть между 21 января и 21 февраля. Традиция в Таиланде прижилась потому, что эта страна стала домом для множества выходцев из Китая. В праздничный день здесь устраивают красочные шествия Красного Дракона. В одежде, оформлении зданий и даже угощениях главенствует красный цвет — он, согласно поверьям, отпугивает злых духов.

Привычка праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю пришла на берег Сиамского залива относительно недавно — вместе с туристами и тайцами, обучавшимися или проживавшими на западе. Международный Новый год, который тайцы называют Ван Кхын Пи Май, отмечают в основном гости страны и молодежь, а также жители крупных городов, которые стараются не отставать от мировых трендов. В новогоднюю ночь принято навещать близких и друзей, обмениваться подарками и угощениями, запускать фейерверки и китайские фонарики. А в первый день наступившего года тайцы обязательно ходят в храм.

Ханой

Жители Вьетнама, чьей столицей и является Ханой, Новый год отмечают дважды. Лунный Новый год (Тет нгуен дан) приходится на первый день первого лунного месяца — между 20 января и 20 февраля. Считается, что в этот день все становятся на год старше, и вьетнамские дети желают своим бабушкам и дедушкам долголетия — как ни странно, в обмен на конверты с деньгами.

31 декабря и 1 января — выходные дни. Наступление нового года вьетнамцы по возможности отмечают на улице, причём гуляют до утра. Ёлку на григорианский Новый год не наряжают, жители Вьетнама делают это на Лунный Новый год. Активно эксплуатируется образ Санта–Клауса, хотя глубоко во вьетнамскую культуру он не проникает. Лучшим вариантом празднования европейского Нового года считается ужин в одном из баров на крышах Ханоя или Хошимина (бывший Сайгон), потому что отсюда лучше всего видно многочисленные городские фейерверки.

Главное новогоднее блюдо называется «Бан Чун» — это рисовый пирог с бобами и свининой, только ингредиенты заворачивают не в тесто, а в большой бамбуковый или пальмовый лист. На севере страны этот пирог квадратной формы, на юге его пекут в виде цилиндра. В Ханое традиционными новогодними блюдами являются лапша, побеги молодого бамбука, фрикадельки, суп с сушёной свиной кожей, варёный клейкий рис, варёная курица, овощная смесь, свиной паштет и тушёная рыба.

Джакарта

Индонезия — страна мусульманская, и алкоголь на улице, где большинство жителей крупных городов и туристы встречают европейский Новый год, употреблять запрещено. Традиционно с 23 декабря по 1 января за порядком по всей стране следят около ста тысяч полицейских.

В столице страны, Джакарте, есть несколько точек, которые становятся основными местами скопления людей в праздник, а значит, охраняются особо: это центральная площадь, где расположен Национальный монумент независимости, парк «Прекрасная Индонезия в миниатюре» и район Анчол, где организованы три площадки для запусков фейерверков.

Вернувшись домой, столичные жители могут позволить себе пальмовую водку и пиво. Новогоднему столу уделяется особое внимание, ведь роскошный стол — признак изобилия в будущем году. Считается, что Новый год нужно встречать как можно богаче — в новой одежде и на сытый желудок. Это принесёт удачу и благополучие на следующие 12 месяцев. В праздничном меню всегда есть рыба, рис и морепродукты.

Если говорить о традиционном индонезийском Новом годе, то его встречают в октябре. Индонезийцы принаряжаются, желают друг другу счастья и забывают все прошлые обиды.

Пномпень

Любимый праздник камбоджийцев — кхмерский Новый год (Чнам Тмэй) — отмечается в середине апреля и длится три дня. Наступление Нового года по–камбоджийски приурочено к сбору урожая перед жарой и сезоном дождей.

Европейский Новый год празднуют в основном в столице страны Пномпене и на курортах, где много туристов. В ночь с 31 декабря на 1 января в туристических кварталах проводятся различные торжественные мероприятия. Эпицентр массовых гуляний — пляж. Там проводят концерты камбоджийских и зарубежных исполнителей, огненные шоу, запускают фейерверки и танцуют под барабаны. Многолюднее всего на набережной Риверсайд — оттуда лучше всего видно салют.

Улан–Батор

Во времена СССР Новый год в Монголии отмечался в ночь с 31 декабря на 1 января — с ёлкой и Дедом Морозом. А традиционный для монголов Цаган Сар приходился на День животновода. После распада Советского Союза в Монголии Новый год встречают дважды — по григорианскому календарю и в начале февраля по лунному.

Цаган Сар означает Белый месяц. Считается, что белый цвет — символ чистоты помыслов, добра и обновления. Помимо Монголии, Цаган Сар отмечают и в ряде субъектов России — на Алтае, в Калмыкии, Туве и Бурятии. Накануне праздника в жилищах наводят порядок. Принято ломать что–нибудь старое, чтобы дать дорогу новому. Ездить друг к другу и устраивать застолья начинают с утра. Считается, чем обильнее стол в первый день года, тем сытнее будет весь год.

Традиции празднования международного Нового года мало чем отличаются от традиций большинства стран. Уже в начале декабря городские улицы украшают светящимися композициями, фонариками, колокольчиками и новогодними венками, повсеместно устанавливают наряженные ели, фигуры Деда Мороза и других новогодних персонажей. Особенно красива в новогодье монгольская столица — Улан–Батор.

Есть в Монголии и свой Дед Мороз — Увгун Увлин. Монгольский Дедушка выглядит как настоящий пастух — в лохматой лисьей шапке, кнут заменяет ему посох, а поясная сумка — мешок с подарками. У него есть не внучка, а внук — Шина Жила, то есть мальчик Новый год. А девочка Снег — Зазан Охин — помощница Дедушки, родственные узы их не связывают.

В канун Нового года в Монголии принято собираться с родными и близкими за праздничным столом. После полуночи большие шумные компании высыпают на улицу, чтобы повзрывать петарды и полюбоваться фейерверками. Утро 1 января начинается с распаковывания подарков. Традиционно друг другу дарят сладости, одежду, посуду и алкогольные напитки. Супруги часто получают парные подарки: набор чашек, подушки, элементы декора и тому подобное.

Первые дни в наступившем году многие жители проводят на скачках — главном монгольском развлечении. Опытные наездники на своих ретивых скакунах соревнуются за титул самого ловкого и умелого. Не менее популярны и янгоу — зрелищные театрализованные представления с участием тысячи красочно разодетых жителей. Такие шествия устраиваются на главных улицах и площадях во всех монгольских городах. Самый многочисленный и зрелищный карнавал проходит в Улан–Баторе.

Красноярск

В столице Красноярья, в центре города на острове посреди Енисея, начиная с 2018 года, устанавливается самая большая новогодняя ёлка Евразии. 57 метров — это даже чуть выше Пизанской башни! Собирается эта зелёная великанша из 65 тонн железа. Обошлась ёлка городскому бюджету в 51,1 млн рублей; ещё 10,7 млн рублей стоили световое оборудование и разработка светодинамических сценариев.

В этом году открытие праздничных городков прошло без традиционных массовых гуляний и концертов. Как подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин, самое важное — это здоровье людей. «В прошлом году только на открытие главной ёлки собрались более 12 тысяч горожан. В нынешнем году это может быть опасным», — пояснил он. На горки в Татышев–парке, где традиционно в новогодье веселится детвора, нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. А на специально установленных информационных панелях крутят ролики о профилактике коронавирусной инфекции.

Абакан

В многонациональной Хакасии проживают более 100 народов и народностей. И традиционно в конце декабря в столице республики Абакане представители общественных организаций этнической направленности готовят творческие выступления, национальные блюда, собираются вместе и поздравляют друг друга с Новым годом.

Также в новогодье обычно проходят массовые гуляния. Самые популярные места для семейного отдыха — катки и кинотеатры, любимое зрелище — салют. В этом же году большинство развлечений будет недоступно, либо пройдёт в ограниченном формате. Меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые региональными властями, распространяются на все новогодние мероприятия.

Хакасский Новый год Чыл Пазы — один из главных праздников хакасского народа — отмечается 22 марта. Встреча нового года весной, а не зимой, как в европейской традиции, связана с древними представлениями о цикличности времени, согласно которым год «рождается», «живёт» и «умирает» вместе со сменой сезонов. Среди праздничных блюд хакасов одним из самых популярных является кровяная колбаса (хан–сол).

Кызыл

В столице Республики Тува местным товаропроизводителям торговые ряды перед Новым годом выделяют бесплатно. Как написал в своём блоге глава Республики: «Прямая продажа своего товара для чабанов — выгода. Пусть они зарабатывают деньги на новогоднем ажиотаже, а горожане запасутся свежим мясом на зиму».

Помимо традиционного для всей России Нового года с шампанским и оливье, тувинцы празднуют Шагнын чаазы, что дословно переводится как Начало нового времени, то есть нового цикла, новой жизни и, соответственно, нового года. Как правило, дату праздника определяют Ламы, а утверждает Верховный Хурал — парламент Республики Тыва. В 2021 году это 12 февраля.

И перед европейским Новым годом, и перед национальным тувинцы очень тщательно убирают своё жилище, это своего рода обряд изгнания скверны и нечисти из дома. Хозяйки готовят большое количество еды, чтобы проявить хлебосольность, если кто–то из соседей зайдёт в гости. Существенное отличие встречи тувинского Нового года от международного — за три дня до него и в течение месяца после наступления Шагнын чаазы нельзя употреблять алкоголь и совершать неблаговидные поступки. Принято считать, что в это время стократно преумножаются благие деяния и на столько же — плохие. Первый день нового года проходит в визитах к родственникам и обмене подарками. В этот день нельзя никого обижать, ни на кого сердиться, ссориться и вздорить, принято говорить лишь добрые слова.

Почётным блюдом на праздничном столе обычно считается баранья грудинка — это тувинский деликатес, без которого не обходится ни одно застолье. Также на праздник тувинцы готовят манты, божу, курут — блюда из подсушенного творога. Запивают всё это подсоленным зелёным чаем с молоком.

Новосибирск

В столицу Сибирского федерального округа в начале декабря привезли более трёх тысяч вечнозелёных деревьев: из Кемеровской области — 3235, из Дании — 110. Также из скандинавской страны доставили 750 веток.

К Новому году в Новосибирске открылся 21 каток, залиты 52 хоккейные коробки. Пространства с катками и лыжными трассами появились в каждом районе города. А в центральном парке разместилась детская игровая зона с горками и лабиринтами. На Михайловской набережной разбили традиционный ледовый городок, а в Первомайском сквере проходит фестиваль снежных фигур. Вообще, площадок для отдыха и занятий спортом под открытым небом в Новосибирске этой зимой стало гораздо больше.

Как поясняют городские власти, несмотря на то, что в новогоднюю ночь в Новосибирске не планируется проведение каких–либо массовых мероприятий, людям никто не запрещает выходить на улицу. Причём полицейским, которые будут следить за порядком, рекомендовано быть лояльнее к людям. Жителям же города Роспотребнадзор рекомендовал в новогоднюю ночь отмечать дома, а вот в дни каникул — с пользой проводить время на улице.

Для того чтобы встреча праздника дома у сибиряков прошла веселее, администрация города вместе с креативным бюро «Энгиро» проведёт «самую большую онлайн–вечеринку в мире из Новосибирска, где горожане смогут сесть за один новогодний виртуальный стол вместе со знаменитыми земляками».

Томск

Праздничная иллюминация — светящиеся шары, лебеди, снеговики — зажглась в Томске в десятых числах декабря, и в город сразу пришло новогоднее настроение. Свои здания и территории к Новому году украсили более 550 томских предприятий и учреждений. Все они станут участниками традиционного конкурса на лучшее оформление «Зимний Томск». В нынешнем году заявки на конкурс принимались по пяти номинациям: «Зимние фантазии», «А у нас во дворе...», «Новогодний формат», «Лучшая новогодняя витрина» и «Лучшая инициатива».

«Несмотря на то, что из–за пандемии массовые мероприятия в этом году у нас не состоятся, мы делаем всё возможное, чтобы подарить томичам ощущение праздника. Традиционно к этой работе подключаются и предприятия города — наши социальные партнёры, и активная общественность. Чтобы поощрить тех, кто помогает создать в Томске атмосферу новогодней сказки, несколько лет назад был придуман этот конкурс. В начале 2021 года мы наградим его победителей», — пояснили в мэрии.

В общественных пространствах Томска и дворах установлено и украшено более 90 елей. Работают 27 катков с пунктами проката. Чтобы кататься было веселее, звучит музыка. Также катки украшены праздничной иллюминацией. В черте города действуют и шесть освещённых лыжных трасс. А чтобы горожане не замёрзли, вблизи всех объектов, в том числе и рядом с ледовыми городками, открыты пункты продажи горячих напитков.

Специалисты Института Конфуция Томского государственного университета рассказали горожанам, как правильно встретить год белого металлического Быка по восточному календарю, чтобы прожить его спокойно. Во–первых, праздновать рекомендуется в кругу семьи. Во–вторых, украшая дом к Новому году, стоит помнить, что Бык любит сдержанные цвета. Квартиру можно украсить скромными, но стильными украшениями. В интерьере обязательно должны присутствовать элементы декора металлических оттенков — желательно золотые, серебряные или бронзовые. На праздничном столе должно быть много зелени и овощей, так как бык — травоядное животное. В китайской культуре бык любит сладкое, поэтому конфеты, кондитерская выпечка, торты и пирожные будут как никогда кстати. «На Востоке Бык символизирует трудолюбие и терпение, он стремится принести в дом достаток и благополучие. Он спокоен, дисциплинирован, но при необходимости готов встать на защиту семьи. В период эпидемии именно эти черты Быка помогут преодолеть проблемы. Дисциплина, терпение, готовность прийти на помощь — это то, что поможет всем нам выйти из сложившейся ситуации», — убеждены эксперты.