Когда всё же отремонтируют крыши этих трёх домов?

Речь идёт о домах на Ленинском проспекте 1, 3 и 7. Средства на ремонтные работы в размере более 2,5 миллионов рублей были выделены ещё 24 апреля, но работы до сих пор не закончены. Общая площадь повреждённого участка составляет 550 квадратных метров, в том числе пострадали несущие конструкции кровель.

По словам начальника МКУ «УЖКХ» Андрея Беспалова, затяжной ремонт кровли связан тем, что дома являются культурным наследием края. Потому разработать и согласовать проект необходимо в соответствующих структурах региона, а также найти подрядчиков, у которых есть специальные допуски и высококвалифицированный персонал. В Норильске таких всего пятеро. Проектирование затянулось на два месяца, а затем из-за пандемии коронавриуса рабочие не смогли приехать в город, чтобы приступить к работе.

- В итоге только к середине августа мы смогли договориться с потенциальным подрядчиком. С учётом длительности конкурсных процедур контракт с ним был заключён лишь в начале сентября. Рассчитываем, что до конца октября все работы будут выполнены, - рассказал депутатам Андрей Беспалов.

Дмитрий Карасёв, в свою очередь, поручил ускорить выполнение ремонтных работ, чтобы люди не оказались «без крыши» над головой, когда выпадет снег.

- До наступления зимы повреждённые кровли должны быть отремонтированы. И ускоренные темпы работ не должны повлиять на их качество. Необходимо усилить совместный контроль над ситуацией и принять меры, чтобы жильцы этих трёх домов не боялись осенних дождей и весенней оттепели, - подчеркнул он.

Кроме того, депутаты попросили администрацию города проработать вопрос получения одним из муниципальных предприятий необходимых допусков и лицензий на проведение работ на объектах жилищного фонда, в том числе являющихся культурным наследием региона. По мнению народных избранников, это позволит оперативно выполнять аварийно-восстановительные работы, когда другие подрядчики отказываются этим заниматься.