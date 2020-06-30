Количество заболевших коронавирусом в Норильске не изменилось

По данным на 30 июня, за сутки в городе не выявлено ни одного случая заболевания, зарегистрированных по-прежнему 462.

За прошедший день от Covid-19 вылечились два человека, теперь их 88. На карантине находятся 337 горожан, за сутки взяты на карантин 19 граждан, сняты – 19.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

Общее число заболевших в Красноярском крае за сутки увеличилось на 144 человека – до 8 904. За сутки выздоровели 188 жителей региона, всего с начала пандемии в регионе болезнь победили 3 827 граждан. Число умерших от коронавируса увеличилось на пять человек, всего с начала эпидемии их было 120.