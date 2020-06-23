Количество заболевших коронавирусом в Норильске остаётся прежним

Согласно данным на 23 июня в городе по-прежнему выявлено 258 случаев заболевания. Выздоровевших – 86 человек, плюс один за минувшие сутки. На карантин за день взят один человек, итого их 327. Сняты с карантина 57 горожан.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57.

Общее число заболевших в Красноярском крае на сегодня 7 875 человек, плюс 149 за сутки. Вылечились за отчётный период 302 гражданина, скончались – семь.