МАУ ИЦ «Норильские новости»

Количество заболевших коронавирусом в Норильске остаётся прежним

Количество заболевших коронавирусом в Норильске остаётся прежним

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Количество заболевших коронавирусом в Норильске остаётся прежним

Количество заболевших коронавирусом в Норильске остаётся прежним

Согласно данным на 23 июня в городе по-прежнему выявлено 258 случаев заболевания. Выздоровевших – 86 человек, плюс один за минувшие сутки. На карантин за день взят один человек, итого их 327. Сняты с карантина 57 горожан.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57.

Общее число заболевших в Красноярском крае на сегодня 7 875 человек, плюс 149 за сутки. Вылечились за отчётный период 302 гражданина, скончались – семь.

Фото Ирина Яринская
23 июня в 15:52 120
коронавирусCOVID-19
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