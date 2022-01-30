Кольская ГМК в 2022 году получит около 2000 единиц новой техники и оборудования

В первом квартале ожидается поставка в химико–металлургический цех 14 фильтр–прессов, благодаря которым повысится эффективность извлечения металлов.

В отделение по производству карбонильного никеля цеха электролиза никеля поступят ресиверы высокого давления, дымососы, ёмкости и бункеры на сумму 370 млн рублей.

Для повышения надёжности технологического процесса обогатительная фабрика будет оснащена дополнительным резервным оборудованием стоимостью 400 млн рублей.

Продолжается обновление техники рудника «Северный». В 2022 году ожидаются поставки основного шахтного оборудования на сумму 566 млн рублей.

Ещё 250 млн рублей компания направит на приобретение 16 единиц колёсной и специализированной техники для благоустройства производственных площадок.

В 2022 году увеличатся затраты Кольской ГМК на решение экологических вопросов. Уже запущен проект по утилизации бочек из–под горюче–смазочных материалов. Будет приобретена мобильная лаборатория для мониторинга воздуха.

Кроме того, «Норникель» принял стратегическое решение о переоснащении и расширении парка маневровых тепловозов в Кольской ГМК. Всего до 2025 года будет приобретено 15 тепловозов общей стоимостью 1,17 млрд руб.

Переоснащение производства — одна из приоритетных задач «Норникеля». За счёт обновления техники компания не только повышает производительность, но и повышает безопасность производственных процессов.