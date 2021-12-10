Команда городских управленцев выбирает концепцию будущей школы на 1100 учащихся
Команда городских управленцев выбирает концепцию будущей школы на 1100 учащихся
На днях «Школа высоких широт» подвела итоги выездной стажировки.
«Школа высоких широт» — это команда городских управленцев, которой предстоит выбрать образовательные программы и режим их освоения, разработать финансовую модель и модель управления, подобрать персонал и решить иные стратегические задачи развития образования в рамках создания в Норильске современной школы на 1100 учащихся. Городские управленцы — это сотрудники администрации Норильска и её структурных подразделений, представители городских организаций, прошедшие специальный образовательный курс, разработанный экспертами московской бизнес-школы «Сколково».
В команде «Школы высоких широт» также руководители и педагоги норильских общеобразовательных учреждений, представители Заполярного государственного университета, Агентства развития Норильска (АРН) и «IT-Куба». Для наиболее эффективного решения поставленных задач проектная команда будет использовать лучшие практики, с которыми уже начала знакомиться в рамках недавней рабочей поездки в Москву. Норильские специалисты посетили несколько образовательных организаций (Новая школа, Московский педагогический городской университет, гимназия им. Евгения Примакова, лицей Высшей школы экономики, школа № 29 в Подольске) и приступили к разработке концепции новой норильской школы. Итоги стажировки её участники подвели на Кухне городских идей АРН.
Как отметила учитель иностранного языка школы № 14 Анна Демкова, поездка в Москву способствовала сплочению проектной команды и помогла задать ключевые векторы: персонализация и вариативность образования, школа как пространство развития, мотивирующая среда и место встречи поколений: «Мы получили возможность мыслить шире и осознали важность выстраивания партнёрских взаимоотношений с различными образовательными центрами, причём не только с российскими, но и с зарубежными».
Заместитель директора школы № 8 Светлана Елисеева считает, что важно следовать примеру столичных коллег в создании комфортной предметно-развивающей среды: «Опыт московских школ показал, что есть практики, не требующие серьёзных инвестиций. Например, предметно-пространственная эстетическая среда Новой школы включает эстетическое оформление окружающей обстановки как часть воспитательной и образовательной компоненты».
Социального педагога и учителя английского языка первой школы Егора Суслова и учителя английского языка третьего лицея Леонида Малова впечатлила система преподавания иностранного языка в гимназии им. Евгения Примакова. «Там работают носители языка, что даёт детям почти стопроцентное погружение в англоговорящую среду, учит их воспринимать различные акценты и развивает социокультурные компетенции, так как преподаватели приглашаются из разных англоговорящих стран. Причём они не только ведут уроки английского языка, но преподают и другие дисциплины», — пояснил Егор Суслов.
«В экосистему гимназии входит и дошкольное образование. Набор открыт с двух лет, что позволяет детям и родителям привыкнуть к требованиям и методам обучения. Таким образом гимназия автоматически обеспечивает себя будущими первоклассниками, — отметил Леонид Малов. — Иностранные языки дети начинают учить с дошкольного отделения, с двух лет, а перед поступлением в первый класс дети обязательно сдают кембриджский экзамен на знание необходимого минимума. И каждый год ребята сдают экзамены международного класса на подтверждение своих знаний».
Особый восторг норильской команды вызвала школа № 29 в Подольске.
«В подмосковной школе отлично сочетаются общее и дополнительное образование. Центр научного творчества «Поиск» на базе школы объединяет неравнодушных педагогов и ребят, готовых заниматься проектной деятельностью различной направленности. И проекты реализуются не в стороне от образовательного процесса, а встроены в него. На базе школы уже созданы: теплица, построенная руками учеников и работающая на биотопливе, получаемом из отходов столовой, астрономический клуб, школьное телевидение, — рассказала Анна Кутявина, заместитель директора школы № 33. — В новой школе Норильска было бы замечательно создать лаборатории и учебные пространства, которые были бы доступны учащимся из разных школ в рамках сетевого взаимодействия. По тем же принципам может строиться и работа над проектами ребят из разных школ».
«С моей точки зрения, множество интересных особенностей этой школы достаточно легко применить у нас на территории, потому что это обычная средняя школа, предоставляющая дополнительные возможности самоопределения и практической деятельности старшеклассникам. Меня восхитили обсерватория, планетарий, оранжерея, аквариумы, — поделилась Анна Карлова, преподаватель ОБЖ школы № 41. — За время стажировки я осознала главное — для создания будущей школы необходимо хорошо понимать все процессы, не только происходящие сейчас, но и планирующиеся на территории в ближайшие годы. Только в этом случае, опережая события, предвосхищая их, мы сможем выстроить образование, которое будет востребованным».
По мнению участников проектной команды, новая современная школа в Норильске даст толчок к решению целого комплекса задач — от выработки единого подхода к обучению и подготовки всех выпускников города к ЕГЭ до материально-технического оснащения школ, станет локомотивом, который поведёт за собой все образовательные учреждения города.
Добавим, что сейчас городские управленцы участвуют в акселерационной программе, состоящей из теоретического обучения и выездных стажировок для знакомства с лучшими российскими практиками, и приступают к проработке пяти проектов городской трансформации: школа на 1100 учащихся, общественное пространство «Башня», благоустройство набережной озера Долгого, зимний сад и Арктический музей современного искусства. Предполагается, что участники проектных команд, научившись управлять бизнес-процессами и приняв непосредственное участие в запуске важных городских объектов, войдут в их руководящий состав.