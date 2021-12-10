Команда городских управленцев выбирает концепцию будущей школы на 1100 учащихся

«Школа высоких широт» — это команда городских управленцев, которой предстоит выбрать образовательные программы и режим их освоения, разработать финансовую модель и модель управления, подобрать персонал и решить иные стратегические задачи развития образования в рамках создания в Норильске современной школы на 1100 учащихся. Городские управленцы — это сотрудники администрации Норильска и её структурных подразделений, представители городских организаций, прошедшие специальный образовательный курс, разработанный экспертами московской бизнес-школы «Сколково».

В команде «Школы высоких широт» также руководители и педагоги норильских общеобразовательных учреждений, представители Заполярного государственного университета, Агентства развития Норильска (АРН) и «IT-Куба». Для наиболее эффективного решения поставленных задач проектная команда будет использовать лучшие практики, с которыми уже начала знакомиться в рамках недавней рабочей поездки в Москву. Норильские специалисты посетили несколько образовательных организаций (Новая школа, Московский педагогический городской университет, гимназия им. Евгения Примакова, лицей Высшей школы экономики, школа № 29 в Подольске) и приступили к разработке концепции новой норильской школы. Итоги стажировки её участники подвели на Кухне городских идей АРН.

Как отметила учитель иностранного языка школы № 14 Анна Демкова, поездка в Москву способствовала сплочению проектной команды и помогла задать ключевые векторы: персонализация и вариативность образования, школа как пространство развития, мотивирующая среда и место встречи поколений: «Мы получили возможность мыслить шире и осознали важность выстраивания партнёрских взаимоотношений с различными образовательными центрами, причём не только с российскими, но и с зарубежными».

Заместитель директора школы № 8 Светлана Елисеева считает, что важно следовать примеру столичных коллег в создании комфортной предметно-развивающей среды: «Опыт московских школ показал, что есть практики, не требующие серьёзных инвестиций. Например, предметно-пространственная эстетическая среда Новой школы включает эстетическое оформление окружающей обстановки как часть воспитательной и образовательной компоненты».

Социального педагога и учителя английского языка первой школы Егора Суслова и учителя английского языка третьего лицея Леонида Малова впечатлила система преподавания иностранного языка в гимназии им. Евгения Примакова. «Там работают носители языка, что даёт детям почти стопроцентное погружение в англоговорящую среду, учит их воспринимать различные акценты и развивает социокультурные компетенции, так как преподаватели приглашаются из разных англоговорящих стран. Причём они не только ведут уроки английского языка, но преподают и другие дисциплины», — пояснил Егор Суслов.

«В экосистему гимназии входит и дошкольное образование. Набор открыт с двух лет, что позволяет детям и родителям привыкнуть к требованиям и методам обучения. Таким образом гимназия автоматически обеспечивает себя будущими первоклассниками, — отметил Леонид Малов. — Иностранные языки дети начинают учить с дошкольного отделения, с двух лет, а перед поступлением в первый класс дети обязательно сдают кембриджский экзамен на знание необходимого минимума. И каждый год ребята сдают экзамены международного класса на подтверждение своих знаний».

Особый восторг норильской команды вызвала школа № 29 в Подольске.

«В подмосковной школе отлично сочетаются общее и дополнительное образование. Центр научного творчества «Поиск» на базе школы объединяет неравнодушных педагогов и ребят, готовых заниматься проектной деятельностью различной направленности. И проекты реализуются не в стороне от образовательного процесса, а встроены в него. На базе школы уже созданы: теплица, построенная руками учеников и работающая на биотопливе, получаемом из отходов столовой, астрономический клуб, школьное телевидение, — рассказала Анна Кутявина, заместитель директора школы № 33. — В новой школе Норильска было бы замечательно создать лаборатории и учебные пространства, которые были бы доступны учащимся из разных школ в рамках сетевого взаимодействия. По тем же принципам может строиться и работа над проектами ребят из разных школ».

«С моей точки зрения, множество интересных особенностей этой школы достаточно легко применить у нас на территории, потому что это обычная средняя школа, предоставляющая дополнительные возможности самоопределения и практической деятельности старшеклассникам. Меня восхитили обсерватория, планетарий, оранжерея, аквариумы, — поделилась Анна Карлова, преподаватель ОБЖ школы № 41. — За время стажировки я осознала главное — для создания будущей школы необходимо хорошо понимать все процессы, не только происходящие сейчас, но и планирующиеся на территории в ближайшие годы. Только в этом случае, опережая события, предвосхищая их, мы сможем выстроить образование, которое будет востребованным».

По мнению участников проектной команды, новая современная школа в Норильске даст толчок к решению целого комплекса задач — от выработки единого подхода к обучению и подготовки всех выпускников города к ЕГЭ до материально-технического оснащения школ, станет локомотивом, который поведёт за собой все образовательные учреждения города.

Добавим, что сейчас городские управленцы участвуют в акселерационной программе, состоящей из теоретического обучения и выездных стажировок для знакомства с лучшими российскими практиками, и приступают к проработке пяти проектов городской трансформации: школа на 1100 учащихся, общественное пространство «Башня», благоустройство набережной озера Долгого, зимний сад и Арктический музей современного искусства. Предполагается, что участники проектных команд, научившись управлять бизнес-процессами и приняв непосредственное участие в запуске важных городских объектов, войдут в их руководящий состав.