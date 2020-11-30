Команда специалистов Сибирского федерального университета завершила обследование фасадов норильских домов

Напомним, до 2035 года в Норильске запланировано строительство 90 новых жилых домов. Цифра вроде внушительная, но по факту это всего 10% от общего жилого фонда города, отметил Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска.

- Часть домов будет возведена с нуля — вместе с фундаментами, другие построят на ростверках, оставшихся после сноса зданий. Вместе с тем, мы понимаем, что существующий жилфонд также требует особого внимания. По предварительным оценкам специалистов, если должным образом соблюдать регламенты и требования по обслуживанию домов, то они могут простоять и прослужить не один десяток лет.

Первый этап

Но, прежде чем что-то делать, нужно иметь общую картину о состоянии зданий, причинах обветшания и о методах их спасения. Имеют значение даже материалы, которые используются при капитальном ремонте, ведь далеко не все технические решения, эффективные в средней полосе страны, подойдут для Заполярья. Именно поэтому в течение трёх месяцев учёные СФУ и проводили доскональные и всесторонние исследования норильских фасадов по всему городу. Внимание уделили всем типам домов: сталинкам, хрущёвкам, панельным и кирпичным многоэтажкам. В качестве тестовой группы выбирали здания разных годов постройки.

В рамках первого этапа было выполнено визуальное обследование городских фасадных систем для выявления характерных разрушений и деформаций. Специалисты провели лабораторные исследования лакокрасочных смесей с поверхностей фасадов жилых домов, оценили максимальные ветровые нагрузки, абразивное воздействие метелей, климатическое воздействие агрессивного экологического фактора. Фрагменты бетонных смесей фасадов семи норильских домов были отправлены в Сибирский университет, там строительный материал проверили на прочность, влагопоглощение и долговечность.

Основные выводы

Безусловно, именно северные климатические условия приводят к довольно быстрому износу зданий и сооружений, пояснил Юрий Захаринский, глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ, кандидат экономических наук и руководитель проектного направления Института Севера и Арктики:

- Продолжительная зима и резкие колебания температур, порывы ветра — 30 м/с и повышенная влажность в межсезонье определяют состояние зданий.

При этом есть вопросы и к технологии выполнения работ: далеко не всегда при покраске или облицовке фасадов подрядчики используют достаточно качественные материалы. А между тем именно облицовка выполняет защитную функцию всей конструкции здания. Там, где бетон обвалился, и оголилась арматура, начинаются коррозия и активное разрушение. Но главную опасность представляют не штормовые ветры или лютые морозы, а такой естественный в природе процесс, как кристаллизация жидкости. Самый серьёзный ущерб здания получают, когда попавшая в щели и трещины вода замерзает и расширяется — в результате гидравлического процесса даже незначительные повреждения поверхности становятся глубже и серьёзней. Если данный процесс повторяется многократно в течение дня, то такого не выдержит самый прочный и надёжный бетон. Недаром говорят, что вода камень точит. Решить подобную проблему, по мнению специалистов, можно довольно просто — вовремя проводить не только капитальные, но и косметические ремонты фасадов, заделывая трещины.

Помимо этого, представители СФУ сделали выводы, что большинство норильских жилых домов не соответствует современным требованиям по теплопотерям.

Долговечные системы

Полный отчёт с конкретными рекомендациями и калькуляцией учёные СФУ представят Агентству развития Норильска и представителям администрации города в следующем месяце. Но предварительно, они предложили для исторических зданий использовать штукатурные фасады, а в остальных случаях — навесные системы (обшивка плитами). По словам Александры Фроловской, доцента кафедры строительных конструкций и управляемых систем инженерно-строительного института СФУ, такой подход оказывается экономически выгоднее. За 30 лет оштукатуренный фасад потребует полного ремонта, а навесной — будет изношен только на 40%.

Наряду с инновационными и энергоэффективными решениями по фасадам, специалисты прорабатывают вопросы и по свайным основаниям. В частности подбирают надёжный материал для заделки швов межпанельных стыков.