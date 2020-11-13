Команда телеканала Норильск ТВ

В мае 2019 года в Норильске остался только один местный телевизионный канал. Зрители заговорили о том, что для такого города, как наш, взгляда на события лишь с одной стороны мало. И администрация города пошла им навстречу. В понедельник на 24–й «кнопке» в кабельных сетях МТС и «Норком» вы увидите совершенно новый телеканал. Называется он Норильск ТВ — лаконично и по–родному.

24 часа в сутки, семь дней в неделю Норильск ТВ будет показывать зарубежные и отечественные фильмы и сериалы, научно–популярные и развлекательные программы, интервью и документальные ленты. Но главным его продуктом станет информационная программа «Норильские новости». Запланировано восемь выпусков в день по будням. С раннего утра и до позднего вечера горожанам будут рассказывать о самых важных событиях. Здравоохранение, благоустройство, ЖКХ, спорт, культура, праздники и концерты — ничто не останется за кадром.

Жители Норильска смогут получать информацию из первых уст благодаря программе «Городской диалог», а также уникальной для города возможности вещания в прямом эфире. Гостями студии станут чиновники, депутаты, врачи, стражи порядка, общественные деятели. Все темы — исключительно на злобу дня. А для тех, кто слишком занят по будням, команда

Норильск ТВ представит еженедельную программу «Итоги недели», в которой будут собраны не только самые значимые события за прошедшие семь дней, но и аналитические материалы.

– Запуск вещания телеканала Норильск ТВ, на мой взгляд, является историческим событием для нашего города и, безусловно, новой страницей в развитии городского информпространства, — отмечает основатель телеканала, начальник управления общественных связей администрации города Норильска Владимир Баринов. — Создание телеканала сегодня очень своевременно в рамках государственной политики по развитию муниципального телевидения в стране. Но, конечно, главное то, что потребность норильчан в местном ТВ с городской повесткой очень высока. Об этом говорят социологические исследования последних лет и большое количество обращений граждан в адрес управления общественных связей и главы города.

Сегодня я могу с большой радостью констатировать, что нам, по сути, удалось воплотить в реальность то, что совсем недавно для многих казалось лишь мечтой. Как для руководителя профильного блока администрации для меня особо значимо, что мы справились с такой амбициозной задачей в очень короткие сроки и несмотря на все многочисленные трудности, которые преподнесла пандемия.

Телеканал построен на основе самых современных технологий, но важнее, конечно, то, что здесь работает команда профессионалов, которые живут своим делом и получают от своей работы настоящее удовольствие. При этом основная задача, которая стоит перед ними и выполнение которой ещё впереди, — заслужить доверие и любовь норильчан. Но я уверен, что коллектив канала с этим справится, будет прикладывать все возможные усилия и профессионализм, вкладывать душу.

Хочу пожелать Норильск ТВ и его коллективу успехов в работе и дальнейшего развития. А жителям города пожелать интересного просмотра 24 часа в сутки. В добрый путь, Норильск ТВ!

– Не так давно мне встретилась фраза: «Будущее — не место назначения, а то, что мы создаём сами», — делится Татьяна Паниматченко, директор информационного центра «Норильские новости». — Создание телеканала Норильск ТВ стало причиной моего приезда в Норильск из Санкт–Петербурга, а теперь — и поводом для гордости. Коллектив редакции телеканала совсем небольшой, но с самого его зарождения — очень амбициозный. Это профессионалы своего дела и патриоты своего города. Молодые, но достаточно опытные и бесконечно работоспособные специалисты — люди со стержнем и огоньком, команда, которая сделает всё для развития медиаиндустрии Норильска и доступности информации для норильчан. Конечно же, такой проект не был бы реализован без участия администрации Норильска. Управление общественных связей больше года отстаивало право горожан на собственный телеканал, и сейчас остаётся всего несколько дней до нашего первого включения. Верю, что интерес к результату нашего труда будет расти с каждым эфиром. От всей души желаю нашему детищу расти и развиваться, а редакции телеканала — удачи и процветания!

Помимо телеэфира Норильск ТВ выйдет и на просторы всемирной сети. У новичка уже есть своя страница в Instagram — norilsk_tv. Как говорится, подписывайтесь и ставьте лайки. Позже заработает YouTube–канал и появится страница в Facebook. До тех пор обо всём подробно узнать можно на сайте норильскиеновости.рф во вкладке «Телеканал Норильск ТВ».

– Активна эта вкладка станет в тот момент, когда запустится наш телеканал, то есть 16 ноября в 18.00, — поясняет главный редактор телеканала Норильск ТВ Маргарита Юрова. — На сайте мы разместим все выпуски новостей и отдельные сюжеты — на тот случай, если у кого–то нет времени смотреть целый выпуск. Также там появятся записи программы «Городской диалог» и наши телевизионные проекты.

Объём собственного контента обещают немалый. Норильск ТВ будет встречать горожан ранним утром: программа «Бодрое утро, Норильск!» расскажет, как приготовить вкусный завтрак, предложит вместе сделать зарядку и поделится с прекрасной половиной человечества секретами красоты. Для ценителей культурной жизни Норильска телеканал запускает большой театральный проект «Бэкграунд». Это почти часовые интервью со всеми актёрами нашей «Маяковки». Не пропустите!

Что касается рекламодателей, желающих видеть свой продукт в телевизионном формате, то Норильск ТВ может предложить им широкий спектр услуг. Одна из них — обработка готовых роликов заказчика, даже если они не планируются к показу на самом канале. Также возможны услуги пред– и постпродакшна, перетитровка, изменение видеоряда, работа со звуком. Как отмечают в проектном отделе «Норильских новостей», можно создать материал с нуля — включая сценарий, кастинг, библиотеку звуков, арсенал дикторов, размещение в эфире и социальных сетях.

Давайте вместе пожелаем городскому телеканалу успеха. Пусть он будет интересен и полезен для норильчан. Смелее вперёд, жмите 24–ю кнопку!