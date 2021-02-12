Комиссия по ЧС в администрации Норильска обсудила в четверг оперативную обстановку на промотвале в Талнахе

По информации генерального директора ООО «Байкал-2000» Павла Арсентьева, который является оператором полигона ТБО в Талнахе, работы по устранению очагов горения на подведомственной территории ведутся круглосуточно. К полигону подведены магистрали, приливка возгорания ведётся непрерывно. Часть очагов загорания, которые находятся под поверхностью, вскрыты и потушены. Ведутся поиски других источников тления и дыма, в том числе при помощи тепловизоров. Павел Арсеньтев уверен, что открытых источников горения на территории промотвала в настоящее время нет, что подтверждают другие участники ликвидации от управления пожарной безопасности ЗФ «Норникеля» и ответственные за проведение работ лица.

С момента начала ликвидации, 25 января, на территории отвала прокультивировано порядка четырёх тысяч кубометров грунта, места тления и задымления пролиты водой объёмом порядка 40 тыс. кубометров. Работы проводятся при помощи тяжёлой техники на вскрытии очагов тления, ежесменно на полигон выводится 20 единиц техники, в том числе от Заполярного филиала компании. Со стороны НТЭК работы обеспечены водой по двум линиям, оборудованы противопожарные рвы, проводится необходимая отсыпка грунтом.

Рассматривается вопрос о прокладке третьего трубопровода, а также использовании дополнительно еще одного насоса для повышения давления подачи воды. По объективным причинам сделать это оперативно не представляется возможным, однако на заседании комиссии по чрезвычайным ситуация приято решение рассмотреть другие технические возможности решения проблемы.

Перед силами по ликвидации горения на полигоне ТБО стоит одна задача — оперативно локализовать вновь появляющиеся очаги возгорания, а также по возможности устранять пар, образующийся в процессе тушения и проливки. Именно испарения, возникающие в процессе работ с водой, создают неприятный запах в условиях низких температур.

Вопрос о проведении работ находится на контроле в первую очередь в администрации Норильска, а также других контролирующих органов, в том числе краевых. На заседании КЧС принято решение при необходимости обратиться за дополнительной технической поддержкой в ЗФ «Норникеля», рассмотреть вопрос о подготовке проекта замены временных водоводов к полигону на постоянную магистраль.