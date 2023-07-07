Комиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работу

Мы уже рассказывали о примерном содержании придомовых территорий Талнаха. Дальше комиссия оценила работу управляющих компаний Центрального района и Кайеркана.

«Мы посмотрели территории УК «Город» в Кайеркане и Центральном районе. Впечатления самые положительные. Видно, что коллеги провели хорошую работу. Они постарались вложить душу в проделанные мероприятия. Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что из шести компаний, территории которых мы осмотрели, эта одна из двух управляющих компаний, претендующих на победу», — резюмировал Сергей Гарбарук, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.

Но не обошлось и без замечаний. Как правило они касались мусора на детских и спортивных площадках, газонах, неокрашенные цокольные забирки и неудовлетворительное состояние входных групп. По отношению к таким управляющим компаниям были предприняты меры реагирования, теперь им будет необходимо исправить все недочёты.

Результаты конкурса будут известны уже сегодня. На сегодняшний день он проводится с целью подготовки города к летнему сезону, а также предстоящим праздникам. Но тогда возникает вопрос, почему именно «конкурс». Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства пояснил, что ранее за победу управляющая компания получала грант, который можно было направить на благоустройство территорий. В этом году в городской администрации планируют пересмотреть условия конкурса, чтобы возродить прошлые правила и уже в следующем году ввести грантовое вознаграждение. В первую очередь это будет служить отличной мотивацией для УК.

«В период благоустройства придомовых территорий УК выполняет огромный перечень работ. Мы предусматриваем окраску входных групп, замену и ремонт ограждений, козырьков. Также большое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий и устройству новых площадок», — пояснила Лариса Шевель, генеральный директор УК «Город».

И этот год не стал исключением. Благодаря стараниям управляющей компании в Кайеркане появился новый детский городок, а в Центральном районе во дворе жилого дома по адресу ул. Комсомольская, 38, — спортивная площадка с безопасным покрытием. Лариса Шевель отметила, что управляющая компания старается комплексно подходить к благоустройству общественных пространств. Помимо игрового или спортивного оборудования также проводится асфальтировка, ремонт входных групп, козырьков, чтобы территория смотрелась живо и закончено.

Вопросу установки новых площадок Сергей Гарбарук уделил особое внимание. В адрес профильных управлений часто поступают просьбы об установке детских или спортивных территорий в их дворах. Он пояснил, что с данным вопросом норильчане могут обращаться в управление жилищно-коммунального хозяйства либо городскую администрацию. Специалисты осмотрят предполагаемую территорию, оценят её технические возможности и в случае положительного решения поставят её в план на следующий год. Также в городе активно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Здесь жители с помощью управляющей компании могут реализовать те или иные проекты. Приём заявок на участие в программе в 2024 году закончится 1 августа.

Поясним, «Формирование комфортной городской среды» — это федеральный проект, существующий с 2017 года. Его главная цель — создание удобной, качественной и комфортной среды для жизни горожан. Это программа, в которой непосредственно участвуют сами собственники. Они проводят собрание, определяют оборудование, которые бы они хотели видеть в своём дворе, и сообщают о своём решении в управляющую компанию. Кроме того, жильцы участвуют в реализации проекта финансово. Доля финансового участия не менее 5% от общей сметы.

Лариса Шевель в завершение обратилась к жителям Большого Норильска с просьбой быть активнее и с любыми вопросами и проблемами обращаться в управляющие компании, где специалисты помогут их решить.