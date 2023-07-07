МАУ ИЦ «Норильские новости»

Комиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работу

Комиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работу

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Комиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работу

За три дня комиссия осмотрела множество дворов, которые можно было ставить в пример, но не обошлось и без замечаний. В частности они были сделаны управляющим компаниям Центрального района.

Комиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работуКомиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работуКомиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работуКомиссия по оценке территорий управляющих компаний завершила свою работу

Мы уже рассказывали о примерном содержании придомовых территорий Талнаха. Дальше комиссия оценила работу управляющих компаний Центрального района и Кайеркана.

«Мы посмотрели территории УК «Город» в Кайеркане и Центральном районе. Впечатления самые положительные. Видно, что коллеги провели хорошую работу. Они постарались вложить душу в проделанные мероприятия. Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что из шести компаний, территории которых мы осмотрели, эта одна из двух управляющих компаний, претендующих на победу», — резюмировал Сергей Гарбарук, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.

Но не обошлось и без замечаний. Как правило они касались мусора на детских и спортивных площадках, газонах, неокрашенные цокольные забирки и неудовлетворительное состояние входных групп. По отношению к таким управляющим компаниям были предприняты меры реагирования, теперь им будет необходимо исправить все недочёты.

Результаты конкурса будут известны уже сегодня. На сегодняшний день он проводится с целью подготовки города к летнему сезону, а также предстоящим праздникам. Но тогда возникает вопрос, почему именно «конкурс». Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства пояснил, что ранее за победу управляющая компания получала грант, который можно было направить на благоустройство территорий. В этом году в городской администрации планируют пересмотреть условия конкурса, чтобы возродить прошлые правила и уже в следующем году ввести грантовое вознаграждение. В первую очередь это будет служить отличной мотивацией для УК.

«В период благоустройства придомовых территорий УК выполняет огромный перечень работ. Мы предусматриваем окраску входных групп, замену и ремонт ограждений, козырьков. Также большое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий и устройству новых площадок», — пояснила Лариса Шевель, генеральный директор УК «Город».

И этот год не стал исключением. Благодаря стараниям управляющей компании в Кайеркане появился новый детский городок, а в Центральном районе во дворе жилого дома по адресу ул. Комсомольская, 38, — спортивная площадка с безопасным покрытием. Лариса Шевель отметила, что управляющая компания старается комплексно подходить к благоустройству общественных пространств. Помимо игрового или спортивного оборудования также проводится асфальтировка, ремонт входных групп, козырьков, чтобы территория смотрелась живо и закончено.

Вопросу установки новых площадок Сергей Гарбарук уделил особое внимание. В адрес профильных управлений часто поступают просьбы об установке детских или спортивных территорий в их дворах. Он пояснил, что с данным вопросом норильчане могут обращаться в управление жилищно-коммунального хозяйства либо городскую администрацию. Специалисты осмотрят предполагаемую территорию, оценят её технические возможности и в случае положительного решения поставят её в план на следующий год. Также в городе активно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Здесь жители с помощью управляющей компании могут реализовать те или иные проекты. Приём заявок на участие в программе в 2024 году закончится 1 августа.

Поясним, «Формирование комфортной городской среды» — это федеральный проект, существующий с 2017 года. Его главная цель — создание удобной, качественной и комфортной среды для жизни горожан. Это программа, в которой непосредственно участвуют сами собственники. Они проводят собрание, определяют оборудование, которые бы они хотели видеть в своём дворе, и сообщают о своём решении в управляющую компанию. Кроме того, жильцы участвуют в реализации проекта финансово. Доля финансового участия не менее 5% от общей сметы.

Лариса Шевель в завершение обратилась к жителям Большого Норильска с просьбой быть активнее и с любыми вопросами и проблемами обращаться в управляющие компании, где специалисты помогут их решить.

Фото Витас Бенета
7 июля в 12:22 560
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