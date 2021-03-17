Комиссия по законности и местному самоуправлению рассмотрела предложения, поступившие от учебных заведений

С инициативой присвоить учебному заведению имя Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова выступил коллектив талнахской школы № 27. Цезарь Куников — командир десантного отряда, захватившего плацдарм Малая земля. Его имя не понаслышке знакомо учащимся школы, ведь именно они принимали участие в раскопках на местах боёв под Новороссийском, где и узнали о подвиге советского офицера. Также в 27-й школе работает музей, основная часть экспозиций которого посвящена обороне и освобождению Новороссийска, героям Малой земли и героическому подвигу отряда Цезаря Куникова. Присвоение школе № 27 имени Героя Советского Союза хотят приурочить к 45-летию учебного учреждения и 40-летию традиционной акции «Преклонение», которая проходит в преддверии Дня Великой Победы.

Имя Василия Иннокентьевича Давыдова просят присвоить средней школы № 17. Герой Советского Союза Василий Давыдов бился в составе воинских подразделений, штурмовавших в 1945 году Рейхстаг в Берлине и водрузивших на него Знамя Победы. История героя, родившегося в Красноярском крае, его боевые подвиги и заслуги норильчанам хорошо известны. В школе № 17 есть парта героя Василия Давыдова, а присвоение его имени образовательному учреждению коллектив намерен приурочить к 50-летнему юбилею школы.

Депутаты поддержали предложения единогласно, поскольку такие инициативы лежат в основе патриотического воспитании молодёжи. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.