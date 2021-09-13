Компания «Единство» расширила пропускную способность волоконно-оптической линии связи в Норильске

Это стало возможным благодаря замене активного оборудования на узлах связи волоконно-оптической линии. Кроме того, компания повысила надёжность линии. На самом сложном участке трассы была применена технология горизонтально направленного бурения, что позволило увеличить пропускную способность в пять раз.

«Общий тренд на увеличение трафика в регионе мы заметили давно, а в 2020 году потребности бизнеса и пользователей возросли кратно. Все предприятия «Норникеля», как и социальные учреждения, органы государственного управления и, конечно же, жители, нуждались в гораздо большем объёме передачи данных с большей пропускной способностью. В связи с этим мы приняли решение о расширении нашего канала», - рассказала Татьяна Мохова, генеральный директор «Единства».

Зимой 2020-2021 года при помощи технологии горизонтально направленного бурения был выполнен уникальный подводный переход по дну Енисея в районе Игарки. В течение нескольких месяцев буровые установки работали на левом и правом берегах реки. Благодаря этому бурение удалось завершить уже к началу ледохода.

Работы по замене оборудования завершились к концу летних отпусков. Для повышения доступности широкополосного доступа компания «Единство» внедрила новые тарифы для операторов связи, которые являются провайдерами интернета для населения и бизнеса.

Напомним, что оптоволоконная сеть на Таймыре появилась в 2017 году. Линия связи тянется от Нового Уренгоя до Норильска. Протяжённость трасы составляет 956 км.

Пятикратное увеличение скорости связи позволит продолжить плановое развитие Норильского промышленного района, а также цифровых проектов.