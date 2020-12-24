Компания МТС сообщает о завершении работ по расширению ёмкости канала связи в Норильском промышленном районе и в Дудинке

Модернизация позволит увеличить скорость мобильного интернета на территории Норильска и Дудинки. Абоненты МТС с помощью мобильного интернета смогут без потери скорости передачи данных просматривать видео онлайн, связываться с родными и друзьями посредством видеозвонков, пользоваться игровыми сервисами, а также получать быстрый доступ к социально значимым ресурсам (порталу госуслуг, телемедицинским сервисам).

«Трафик потребления мобильного интернета растёт ежегодно, а в этом году мы столкнулись с новыми вызовами и ещё более серьёзной нагрузкой на сеть, которые спровоцировала пандемия и переход на дистанционный формат работы и обучения. Представьте многополосное шоссе, которое перекрыто бетонными блоками. В часы, когда машин немного, они двигаются быстро, в период пиковой нагрузки — скапливаются в пробки. Сейчас мы эти «блоки» убрали, расширив канал связи. Интернет в Норильске будет двигаться с нормальной скоростью, а жители города получат мобильную связь более высокого качества», — сообщил директор филиала МТС в Норильске Дмитрий Германовичус.

В ноябре 2020 года компания МТС сообщила о завершении первого этапа модернизации более 25 процентов базовых станций во всех районах города, что позволило уменьшить нагрузку на остальные базовые станции и в перспективе увеличить скорость в наиболее загруженных с точки зрения трафика улицах. Модернизация коснулась всех районов Большого Норильска и Дудинки. В начале 2021 года компания планирует продолжить работы по модернизации сети.