Компания NordStar объявила распродажу авиабилетов

До 21 ноября включительно компания предлагает специальные цены на перелёты в период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (за исключением периода с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года).

Специальные цены действуют на рейсы по направлениям: из Москвы - в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу и Минеральные Воды, Красноярск; из Красноярска - в Москву и Норильск, из Норильска - по всей маршрутной сети туда и обратно, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и другие направления авиакомпании NordStar.

Купить билеты по специальным тарифам можно на сайте www.nordstar.ru. Количество авиабилетов в рамках акции ограниченно.