Компания «Норникель» поддерживает всероссийские соревнования по северному многоборью

Компания традиционно выступила генеральным спонсором чемпионата России по северному многоборью среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок. Состязания проходят в Красноярске на двух площадках: на острове Татышев и в многофункциональном спорткомплексе «Радуга». В соревнованиях принимают участие более 120 спортсменов из Эвенкии и с Таймыра, из Ханты–Мансийского, Ямало–Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Якутии, с Сахалина, Камчатки, Чукотки и из Тюмени.

Северное многоборье состоит из пяти зрелищных дисциплин: метание топора на дальность, прыжки через нарты (узкие длинные сани), метание тынзяна на хорей (метание аркана на специальную палку три метра длиной), тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами и бег с палкой.

Чемпионат стартовал 3 ноября с соревнований по тройному прыжку, 4 ноября многоборцы определяли лучших в беге с палкой, а 5-го числа состязались в метании топора на дальность. 6 ноября состоялось награждение по трем дисциплинам: бег с палкой, метание топора на дальность и метание тынзяна на хорей. 7 ноября, в последний соревновательный день, пройдут соревнования по прыжкам через нарты и состоится закрытие чемпионата.