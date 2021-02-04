Компания «Норникель» в 2021 году намерена разработать программу мониторинга водных объектов и почвы в месте разлива ГСМ

- В этом году и на перспективу до 2023 года компания планирует разработку программы мониторинга водных объектов и почв, а также планов восстановления загрязнённых земель и береговой линии, - сказал Андрей Бугров. - Одновременно начнётся и реализация этого плана.

По словам топ-менеджера, в рамках реализации этого проекта будут приняты меры по воспроизводству биологических ресурсов, утилизации сепарированной воды, загрязнённых сорбентов и грунта. Также он отметил, что начнётся работа по рекультивации пострадавших земель. По словам Бугрова, план рекультивации находится сейчас на согласовании в Росприроднадзоре.