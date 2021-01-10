Компания «Норникель» выражает глубокие соболезнования родным и близким

Пресс-служба «Норникель» сообщает, что в результате схода лавины на горе Отдельной в Норильске погибли три человека — семья сотрудников компании и их сын. Старший ребёнок погибшей пары находится в больнице.

Компания возместит все расходы по захоронению погибших.

«Мы будем следить за судьбой ребёнка и выделим всю необходимую финансовую и организационную помощь семье.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему мальчику», — говорится в сообщении пресс-службы.