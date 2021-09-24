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Компаниям в Арктике выделят 980 млн рублей на компенсацию страховых взносов в 2022-2024 годах

Компаниям в Арктике выделят 980 млн рублей на компенсацию страховых взносов в 2022-2024 годах

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Компаниям в Арктике выделят 980 млн рублей на компенсацию страховых взносов в 2022-2024 годах

Напомним, что для четырёх видов бизнеса в Арктике существуют определённые преференции - добыча нефти на шельфе, добыча нефти на континентальной части, добыча твёрдых полезных ископаемых и прочие инвестиционные проекты.

Компаниям в Арктике выделят 980 млн рублей на компенсацию страховых взносов в 2022-2024 годах

Средства, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на субсидии по возмещению затрат по уплате страховых взносов компаниям и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами Арктической зоны РФ.

«Наряду с общим подходом к формированию законопроекта, на изменение расходов в разделе «Национальная экономика» повлияло увеличение бюджетных ассигнований на субсидии по возмещению затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны Российской Федерации, в 2022 году на 184,1 млн рублей, в 2023 году на 323,5 млн рублей и в 2024 на 475,8 млн рублей», - цитирует ТАСС текст пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы.

Фото из открытых источников
24 сентября в 13:00 120
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