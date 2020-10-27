Компанию «Норникель» отметили наградой «Технолидер-2020»

В 2020 году в компании стартовала вторая программа «Технологический прорыв 2.0», которая включает в себя более 50 проектов. В рамках этой программы планируется, что уже в 2025 году на руднике «Скалистый» в шахте «Глубокая» на глубине 2-2,5 километра добыча руды будет осуществляться в автономном режиме. Благодаря этой разработке рабочие будут отдалены от опасных объектов. А также будет снижена вероятность влияния человеческого фактора.

- Обмен опытом по использованию инновационного оборудования и передовых технологических решений в ключевых сферах тяжелой промышленности обязательно послужит значимым импульсом для многих компаний на пути модернизации производственных процессов. Наша компания уделяет большое внимание цифровизации производственных и технологических процессов, которые являются частью корпоративной стратегии развития. В «Норникеле» цифровые технологии используются для решения двух задач: повышения внутренней эффективности и создания новых продуктов и решений, — сказал статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

В компании есть «Цифровая лаборатория» (обособленное R&D-подразделение «Норникеля»), которая изучает более 200 инициатив. А программа «Технологический прорыв» с 2015 года помогла внедрить около 44 информационных систем.

Помимо этого, компания параллельно запустила масштабную образовательную программу «Цифровой «Норникель», которая ознакомит сотрудников с цифровыми проектами компании и поможет повысить уровень квалификации персонала.