Комплексное преображение

В ходе рабочего визита в Талнах градоначальник и его заместители уделили особое внимание образовательным учреждениям. Сначала руководство города посетило готовящийся к открытию после реконструкции второй корпус детского сада «Брусничка», а затем оценило преображение 33-й школы. Этим летом подрядчики отремонтировали её фасад, крыльца главного входа и запасных выходов, заменили 128 оконных блоков. Кроме того, была заасфальтирована территория вокруг. За школой установили новую детскую площадку, а перед учреждением разбили «зелёную» зону с беседкой и лавочками. Картину комплексного благоустройства

дополняет и свежеотремонтированный фасад рядом стоящего детского сада № 74 на Энтузиастов, 3.

К слову, в этом году отремонтировали фасады ещё нескольких дошкольных учреждений - кайерканского детского сада № 84 «Голубок» на Первомайской,7, и садика № 82 «Сказка» в Центральном районе на Советской, 8а.

Тем временем в Талнахе этим летом появился ещё один уютный уголок возле домов № 13 и 15 на улице Дудинской. Здесь обустроили и озеленили газоны, установили беседку. По словам специалистов, работы по озеленению района продолжатся до первых заморозков. Например, большое количество кустарников высадят на улице Бауманской.