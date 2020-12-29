МАУ ИЦ «Норильские новости»

Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» переезжает

Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» переезжает

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Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» переезжает

Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» переезжает

Теперь отделения Комплексного центра, располагавшиеся ранее на ул. Комсомольская, 49 В, находятся на ул. Б.Хмельницкого, 20, 4 этаж (вход со стороны ул. Советская).

Приём на новом месте центр соцобслуживания начнёт с 11.01.2021.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
29 декабря в 13:24 1140
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