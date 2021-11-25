Концентрация нефтепродуктов в водоёмах, расположенных по течению аварийного розлива на ТЭЦ-3, снижается

В этом году специалисты министерства и краевого Центра мониторинга качества окружающей среды работали на территории Норильского промышленного района в летне-осенний период. Они отслеживали текущую экологическую ситуацию и отбирали пробы поверхностных вод и донных отложений ручья Безымянный, рек Далдыкан, Пясина, Амбарная и озера Пясино. Образцы исследовались в стационарной лаборатории.

Отбор проб проводится в одних и тех же точках второй год подряд. Это делается, чтобы отследить изменения экологической обстановки и уровня концентрации загрязняющих веществ, которые попали в водоёмы после аварии весной 2020 года, отметили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, сообщила, что по результатам исследований в водоёмах, расположенных по течению аварийного разлива, наблюдается снижение концентраций нефтепродуктов и тяжёлых металлов. «Это результат серьёзной работы, проводимой в том числе и предприятием, по восстановлению экосистемы территории. Мы продолжим наблюдения за водными объектами Норило-Пясинской системы и будем предпринимать дополнительные меры по улучшению экологической обстановки на территории», —заверила она.

Ознакомиться с результатами этой работы можно на сайте краевого Центра мониторинга окружающей среды.

Напомним, мероприятия на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района проводятся второй год в рамках утвёржденной программы наблюдений. Документ был разработан по поручению губернатора Красноярского края.