Конкурс на должность Главы должен состояться в ближайшее время

По словам зампреда, краевая власть заинтересована, чтобы в ближайшее время выборы главы Норильска состоялись, и компетентная муниципальная власть была сформирована.

Дата принятия решения назначена на 3 ноября, когда городской Совет на своей сессии должен принять решение о проведении нового конкурса. Со своей стороны, краевая власть готова оказать любую методическую и консультационную помощь. В этом случае, по словам Анатолия Цыкалова, от 3 ноября должен пройти месяц на принятие заявлений и оформление документов, плюс 7–10 дней до избрания главы города. Закон не ограничивает возможности предыдущих кандидатов участвовать в новом конкурсе.

На совещании в Норильске с участием заместителя председателя краевого правительства обсуждался ряд проблем, которые в настоящий момент остро стоят в Норильске. По мнению Цыкалова, процесс их решения в кратчайшее время должен возглавить полномочный глава города. Это в первую очередь вопросы, касающиеся комплексного плана социально-экономического развития города, где, помимо вопросов реновации жилья, обозначены проблемы инженерной и социальной инфраструктуры Норильска, благоустройства, ремонта и многие другие.

Решение всех этих вопросов пока будет осуществляться точечно, сказал Цыкалов.

— Я дал поручение исполняющему полномочия главы Норильска совместно с министром экономики и регионального развития Красноярского края создать рабочую группу и в ежедневном формате вместе с другими членами правительства доработать комплексный план до 10 ноября и представить его на согласование в край, — добавил Анатолий Цыкалов. — До 15 ноября мы его должны направить в правительство России.