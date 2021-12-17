Конкурс на разработку эскизных проектов въездных знаков Большого Норильска выиграли москвичи
Конкурс на разработку эскизных проектов въездных знаков Большого Норильска выиграли москвичи
Окончательный вид объектов будет утвержден на Градостроительном совете
Всего на открытый конкурс было подано 18 заявок от дизайнеров, архитекторов и художников из разных городов страны. Часть конкурсантов сошла с дистанции в процессе творческого состязания. В итоге на рассмотрение членов конкурсной комиссии – представителей администрации города, Агентства развития Норильска, Проектного офиса «Норникеля» и экспертов – было вынесено 13 эскизов навигационных знаков. Большинство из них признаны соответствующими конкурсным условиям: эскизы выполнены в единой стилистике и при этом подчёркивают уникальность конкретной территории, предусматривают архитектурное освещение и места для фотозон.
Конкурсная комиссия распределила призовые места. Золото и серебро достались московским авторам, а бронза – представительнице Норильска. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб.
Результаты творческого соревнования будут представлены на заседании Градостроительного совета для утверждения окончательной визуализации арт-объектов, которые установят на въезде в районы города (Центральный, Талнах, Кайеркан, Оганер) и посёлок Снежногорск.