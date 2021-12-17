Конкурс на разработку эскизных проектов въездных знаков Большого Норильска выиграли москвичи

Всего на открытый конкурс было подано 18 заявок от дизайнеров, архитекторов и художников из разных городов страны. Часть конкурсантов сошла с дистанции в процессе творческого состязания. В итоге на рассмотрение членов конкурсной комиссии – представителей администрации города, Агентства развития Норильска, Проектного офиса «Норникеля» и экспертов – было вынесено 13 эскизов навигационных знаков. Большинство из них признаны соответствующими конкурсным условиям: эскизы выполнены в единой стилистике и при этом подчёркивают уникальность конкретной территории, предусматривают архитектурное освещение и места для фотозон.

Конкурсная комиссия распределила призовые места. Золото и серебро достались московским авторам, а бронза – представительнице Норильска. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб.

Результаты творческого соревнования будут представлены на заседании Градостроительного совета для утверждения окончательной визуализации арт-объектов, которые установят на въезде в районы города (Центральный, Талнах, Кайеркан, Оганер) и посёлок Снежногорск.