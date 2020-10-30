Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Норильска признан несостоявшимся

7 кандидатов из 8 отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию. Поводом послужило обращение претендентов на должность мэра с призывом отказаться от участия в конкурсе, накануне размещённое в открытых источниках одним из кандидатов. Таким образом, в условиях, когда конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Норильска не смогла представить на утверждение городскому Совету не менее двух кандидатур, принято решение о признании конкурса несостоявшимся.

Напомним, что назначение даты проведения нового конкурса относится к полномочиям Норильского городского Совета депутатов и должно быть утверждено сессионным решением.

Согласно положению о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Норильска в течение двух календарных дней комиссия должна проинформировать городской Совет о признании конкурса несостоявшимся. В этом случае городской Совет в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.