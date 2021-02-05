Консультационно-правовой центр по вопросам организации предоставления коммунальных услуг населению
Консультационно-правовой центр по вопросам организации предоставления коммунальных услуг населению
Норильчане могут обратиться в консультационно-правовой центр по следующим вопросам:
– начисление (перерасчёта) платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
– начисление платы за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом;
– начисление (перерасчёта) платы за коммунальные услуги в соответствии перерывами, превышающими установленную продолжительность;
– начисление (перерасчёта) платы за коммунальные услуги в период временного отсутствия потребителей;
– начисление (перерасчёта) платы за содержание и ремонт жилого помещения;
– надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома (крыш, подвалов, чердаков, лифтовых шахт, козырьков подъездов);
– освещение мест общего пользования;
– текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
– капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома;
– благоустройство придомовой территории многоквартирного дома;
– организация благоустройства территории;
– организация озеленения территории;
– организация освещения улиц;
– отлов безнадзорных животных.
Номер телефона 8-800-333-70-07