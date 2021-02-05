Консультационно-правовой центр по вопросам организации предоставления коммунальных услуг населению

Норильчане могут обратиться в консультационно-правовой центр по следующим вопросам:

– начисление (перерасчёта) платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

– начисление платы за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом;

– начисление (перерасчёта) платы за коммунальные услуги в соответствии перерывами, превышающими установленную продолжительность;

– начисление (перерасчёта) платы за коммунальные услуги в период временного отсутствия потребителей;

– начисление (перерасчёта) платы за содержание и ремонт жилого помещения;

– надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома (крыш, подвалов, чердаков, лифтовых шахт, козырьков подъездов);

– освещение мест общего пользования;

– текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;

– капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома;

– благоустройство придомовой территории многоквартирного дома;

– организация благоустройства территории;

– организация озеленения территории;

– организация освещения улиц;

– отлов безнадзорных животных.

Номер телефона 8-800-333-70-07